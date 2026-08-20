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НБУ перевірить весь склад наглядової ради Sense Bank після оприлюднення матеріалів НАБУ — Пишний

Фондовий ринок
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Національний банк України відкрив адміністративне провадження щодо оцінки колективної придатності всього складу наглядової ради Sense Bank.
Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час засідання Верховної Ради, передає УНН.
За словами Пишного, рішення пов’язане з матеріалами НАБУ, які були оприлюднені раніше.
«Національний банк відкрив адміністративне провадження щодо оцінки колективної придатності усього складу наглядової ради. Оприлюднені матеріали НАБУ дають підстави вважати, що самоусунення Миколи Гладишенка мало лише формальний характер, і фактично він продовжував впливати на діяльність банку. Наглядова рада неналежно відреагувала на цю ситуацію, що ставить під сумнів здатність членів забезпечити належний контроль за діяльністю», — заявив голова НБУ.
Андрій Пишний також додав, що Національний банк визначить наслідки, які стосуватимуться персонально всього складу наглядової ради та будуть адресовані акціонеру для належного реагування.
За матеріалами:
УНН
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