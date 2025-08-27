Швеция выделила деньги Украине через Ukraine Facility — впервые среди стран ЕС
Швеция предоставила 750 млн шведских крон (66,4 млн евро) для украинского бюджета в рамках программы Ukraine Facility. Это первый случай, когда государство ЕС вносит такой вклад.
О решении объявил министр международного сотрудничества в сфере развития и внешней торговли Бенджамин Доус, сообщает Rai News.
По его словам, выделенные средства помогут Украине продолжать финансировать зарплаты, пенсии, систему здравоохранения, образование и социальные услуги, что важно во время войны.
Это важно для устойчивости Украины и способности продолжать защищаться от российской агрессии. Я очень горжусь тем, что Швеция, будучи первой страной, делает этот шаг и открывает путь для других государств как внутри ЕС, так и за его пределами", — подчеркнул министр.
Напомним, Швеция стала одной из стран, помощь от которых выросла больше всего за полгода — помощь Украине от Швеции увеличилась с 5,41 млрд евро до 7,60 млрд евро (на 40,5%).
На прошлой неделе Украина привлекла более 4 млрд евро бюджетной поддержки от Европейского Союза. В целом же в рамках инструмента Ukraine Facility на 2024−2027 годы предусмотрено около 50 млрд евро для Украины (38,27 млрд евро — прямая бюджетная поддержка).
