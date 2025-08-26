Внедрение дистанционной работы: когда работник может перейти — Finance.ua

Внедрение дистанционной работы: когда работник может перейти Сегодня 19:10 — Личные финансы

Управление инспекционной деятельности в Винницкой области объяснило , когда работник может потребовать от работодателя перевода на дистанционную работу.

Причины

Работник может требовать от работодателя временного, сроком до 2 месяцев, перевода на дистанционную работу, если на рабочем месте этим были совершены действия, соответствующие признакам дискриминации.

При этом работодатель может отказаться от работника в таком переводе, если выполнение дистанционной работы невозможно, ввиду трудовой функции работника, а также если работник не знает фактов, подтверждающих, что дискриминация, сексуальное домогательство или другие формы насилия имеют место.

Традиционная, дистанционная работа должна быть оформлена в письменном трудовом договоре.

Во время военного положения или в других чрезвычайных ситуациях дистанционную работу можно ввести приказом (распоряжением) работодателя.

Дистанционная форма работы чаще всего используется в области информации и телекоммуникаций (21,8%) и образовательной отрасли (20,6%). Такая форма работы стала необходимостью из-за активных боевых действий, разрушения инфраструктуры, эвакуации населения и угрозы жизни работников.

В таких условиях бизнесы, которые имеют возможность работать удаленно, адаптировались к новой реальности, обеспечивая функционирование своих предприятий, и особенно это заметно в прифронтовых областях:

в Луганской (80%),

Донецкой (65,6%),

в Херсонской областях (60,9%).

