Бесплатное обучение и переподготовка от Службы занятости: что нужно знать — Finance.ua

Пока многие украинские тратят немалые суммы, чтобы получить новые умения и навыки, государство предлагает такие способы поддержки своих граждан абсолютно бесплатно. Речь идет о возможности пройти профессиональную учебу и переподготовку от Государственной службы занятости. Для этого есть аж шесть способов — рассказываем о них подробнее.

1. Обучение в одном из восьми центров профессионально-технического образования

Такие центры работают в Полтавской, Ровенской, Харьковской, Львовской, Днепропетровской, Сумской, Ивано-Франковской и Одесской областях. Право на такое обучение имеют: все граждане Украины, а также иностранцы и лица без гражданства (которые постоянно проживают в Украине, признаны беженцами в нашей стране, получили здесь убежище, признаны лицами, нуждающимися в дополнительной защите, имеют временную защиту и получили разрешение на иммиграцию в Украину).

2. Получение ваучера на обучение

Это финансовая поддержка в размере 30 тыс. грн, которая направляется Службой занятости на учебный центр, избранный зарегистрированным безработным. Право на такое обучение имеют: люди в возрасте 45+ лет, ветераны и ветеранки, люди с инвалидностью, внутренне перемещенные граждане, уволенные с военной службы, люди, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии рф против Украины и лица, получившие ранения, контузию, увечье или заболевание вследствие военной агрессии против Украины. Детальнее об этом можно узнать по ссылке.

3. Обучение участников боевых действий

Такой вид получения образования предполагает обучение по рабочим профессиям или по образовательным программам. То есть после завершения курса, слушатель получает свидетельство о присвоении (повышении) рабочей квалификации или документе о повышении квалификации. Право на такое обучение имеют: участники боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны.

4. Обучение женщин

Это экспериментальный проект, а такое обучение осуществляется по запросу работодателя. Право на такое обучение имеют все женщины, ищущие работу, независимо от возраста.

5. Обучение зарегистрированных безработных до 10 месяцев

Участники этой программы получают сертификат на обучение, который покрывает его стоимость, однако не может превышать 10 прожиточных минимумов. Также для пользователей такой услугой есть возможность получить сертификат на проживание. Право на такое обучение имеют зарегистрированные безработные.

6. Онлайн-курсы

Платформа онлайн обучения Государственной службы занятости имеет широкий перечень курсов, которые доступны онлайн по ссылке. https://eosvita.dcz.gov.ua/ Право на такое обучение имеют все.

В случае заинтересованности одной из перечисленных видов обучения можно обратиться в ближайший центр занятости для выяснения деталей. Можно прочитать все условия на сайте Государственной службы занятости в разделе «Обучение», или же обратиться с дополнительными вопросами к специалистам контакт-центра по бесплатному номеру 1518. Такие консультации предоставляются: с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45.

