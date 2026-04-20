0 800 307 555
ру
МВФ отказался от идеи НДС для ФЛП

Казна и Политика
78
Введение НДС для ФЛП было одним из требований МВФ для предоставления Украине новой кредитной программы на $8,1 млрд.
Международный валютный фонд не требует от Украины введения налога на добавленную стоимость (НДС) для физических лиц-предпринимателей (ФЛП).
Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

Позиция партнеров

По словам Свириденко, МВФ с пониманием отнесся к чувствительности введения НДС для ФЛП как для общества, так и для парламента.
«Во время Весеннего собрания мы нашли понимание у партнеров в том, что это действительно сенситивная тема и не конструктивная идея, как и говорил об этом президент Зеленский неоднократно представителям МВФ», — добавила она.
Свириденко отметила, что во время весеннего собрания в Вашингтоне украинская делегация провела ряд консультаций с МВФ и европейскими партнерами.
«Будем и дальше работать сообща над необходимыми решениями и прорабатывать другие альтернативные меры для обеспечения доходной части бюджета на 2027 год», — подытожила премьер-министр.

Что известно о введении НДС для ФЛП

Ранее Finance.ua писал, что миссия Международного валютного фонда и украинские власти согласовали на уровне персонала новую программу в рамках Механизма расширенного финансирования. В рамках новой программы с Международным валютным фондом в Украине готовилось введение НДС для ФЛП с доходом более 1 млн гривен.
Позже член фракции «Слуга Народа», член парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Леонов заявил, что благодаря переговорам уже удалось повысить порог годового оборота для обязательной уплаты НДС — с 1 млн до 4 млн грн.
В марте Министерство финансов Украины опубликовало так называемый большой «налоговый законопроект». В пояснительной записке отмечается, что принятие законопроекта позволит привлечь в государственный бюджет Украины налоговые поступления в сумме примерно 60 млрд гривен в расчете на год и предотвратить потери поступлений военного сбора после прекращения или отмены военного положения.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
НДСФЛПНалогиСвириденкоМВФ
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems