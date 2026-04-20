МВФ отказался от идеи НДС для ФЛП Сегодня 10:03 — Казна и Политика

Введение НДС для ФЛП было одним из требований МВФ для предоставления Украине новой кредитной программы на $8,1 млрд.

Международный валютный фонд не требует от Украины введения налога на добавленную стоимость (НДС) для физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

Позиция партнеров

По словам Свириденко, МВФ с пониманием отнесся к чувствительности введения НДС для ФЛП как для общества, так и для парламента.

«Во время Весеннего собрания мы нашли понимание у партнеров в том, что это действительно сенситивная тема и не конструктивная идея, как и говорил об этом президент Зеленский неоднократно представителям МВФ», — добавила она.

Свириденко отметила, что во время весеннего собрания в Вашингтоне украинская делегация провела ряд консультаций с МВФ и европейскими партнерами.

«Будем и дальше работать сообща над необходимыми решениями и прорабатывать другие альтернативные меры для обеспечения доходной части бюджета на 2027 год», — подытожила премьер-министр.

Что известно о введении НДС для ФЛП

более 1 млн гривен. Ранее Finance.ua писал , что миссия Международного валютного фонда и украинские власти согласовали на уровне персонала новую программу в рамках Механизма расширенного финансирования. В рамках новой программы с Международным валютным фондом в Украине готовилось введение НДС для ФЛП с доходом

Позже член фракции «Слуга Народа», член парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Леонов заявил , что благодаря переговорам уже удалось повысить порог годового оборота для обязательной уплаты НДС — с 1 млн до 4 млн грн.

В марте Министерство финансов Украины опубликовало так называемый большой «налоговый законопроект». В пояснительной записке отмечается, что принятие законопроекта позволит привлечь в государственный бюджет Украины налоговые поступления в сумме примерно 60 млрд гривен в расчете на год и предотвратить потери поступлений военного сбора после прекращения или отмены военного положения.

