Мінфін опублікував законопроєкт про податкові зміни Сьогодні 10:50

Податкові зміни від Мінфіну

Міністерство фінансів оприлюднило великий податковий законопроєкт, який передбачає комплексні зміни — від ПДВ для ФОПів до нових правил оподаткування посилок і доходів із цифрових платформ.

Документ має забезпечити додаткові надходження до бюджету та виконання зобов’язань перед МВФ.

Основні зміни

Законопроєкт містить одразу кілька важливих новацій:

обов’язкову реєстрацію платниками ПДВ для спрощенців із доходом від 4 млн грн на рік;

оподаткування імпортних посилок вартістю до 150 євро;

продовження 5% військового збору і після війни;

запровадження автоматичного обміну інформацією про доходи з цифрових платформ та їх оподаткування (Uklon, OLX тощо).

Очікується, що реалізація цих змін дасть бюджету близько 60 млрд грн щороку.

«Прийняття законопроєкту дозволить додатково залучити до державного бюджету України податкові надходження в сумі приблизно 60 млрд грн в розрахунку на рік та запобігти втратам надходжень військового збору … після припинення або скасування воєнного стану», — йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

ПДВ для ФОПів

Обов’язкова реєстрація платниками ПДВ для спрощенців запланована з 1 січня 2027 року.

Передбачені певні пом’якшення для платників ПДВ, які сплачують єдиний податок:

звітний період — календарний квартал;

штраф — 1 грн за перші п’ять порушень протягом 2027 року. Йдеться про порушення термінів реєстрації податкових накладних або правил нарахування і сплати грошового зобов’язання;

можливість складати зведені податкові накладні у разі здійснення постачання товарів (послуг) та/або отримання попередньої оплати за товари (послуги), особам, які не зареєстровані платниками ПДВ, не пізніше останнього дня місяця.

Військовий збір

Мінфін пропонує змінити підхід до дії військового збору. Його планують стягувати не до завершення воєнного стану, а до моменту набрання чинності рішенням Верховної Ради про завершення реформи Збройних Сил України.

Для ФОПів ставки можуть бути такими:

1, 2 і 4 групи — 10% від однієї мінімальної зарплати (у 2026 році — 850 грн);

платники єдиного податку третьої групи (ФОП та юридичних осіб) (крім електронних резидентів (е-резидентів) — 1% від доходу.

Податки для цифрових платформ

Доходи з цифрових платформ наразі мають оподатковуватися за ставкою 18%, але пропонується:

знизити ставку до 5% ;

; не оподатковувати доходи, якщо вони не перевищують 2 тис. євро на рік.

При цьому:

не потрібно відкривати окремий рахунок у банку для здійснення звітної діяльності;

можна використовувати вже наявні рахунки;

податковим агентом виступає кваліфікований оператор платформи.

Нові правила для посилок

Законопроєкт передбачає зміни в оподаткуванні імпортних товарів:

вводиться оподаткування дистанційних продажів до 150 євро;

посилки до 45 євро для особистого користування залишаються без ПДВ.

Відповідальність за сплату ПДВ пропонують покласти на іноземні онлайн-платформи, які повинні вести облік таких продажів.

Зазначимо, що ухвалення цього пакета податкових змін є частиною нової програми EFF обсягом $8,1 млрд. За вимогою МВФ, Україна має затвердити відповідні рішення до кінця березня 2026 року.

