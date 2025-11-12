0 800 307 555
Кличко призвал снизить мобилизационный возраст, поскольку в Украине острая нехватка военнослужащих
Мэр Киева Виталий Кличко призвал снизить предельный возраст для призыва, поскольку Украина столкнулась с острой нехваткой военнослужащих.
Об этом он заявил в интервью Axel Springer Global Reporters Network, в которую входит Politico.
«У нас большие проблемы с солдатами — с человеческими ресурсами», — сказал Кличко, добавив, что большое количество мужчин убегает в Европу.
По его словам, российские войска продолжают непрерывно наступать. «Они атакуют, как в компьютерной игре — просто идут вперед, несмотря на потери», — добавил он.
В настоящее время мобилизации в Украине подлежат мужчины от 25 лет. Кличко считает, что этот порог следует снизить.
«Раньше в армии служили 18-летние, но это еще дети. Сейчас мобилизуют с 25 лет, но, возможно, возраст можно было бы снизить до 23 или 22», — сказал мэр Киева.

Отток молодежи за границу

Заявление Кличко прозвучало на фоне роста числа выезжающих из Украины молодых мужчин. В августе правительство приняло постановление, которым разрешено мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за границу, и с тех пор количество украинцев, ищущих защиту в ЕС, значительно возросло.
По данным Евростата, в сентябре страны ЕС предоставили более 79 тысяч новых решений о временной защите украинцам, это самый высокий показатель за последние два года.
Кличко отметил, что дисбаланс между человеческими ресурсами Украины и численностью российских войск становится все более ощутимым. «У россиян есть приказ, и они просто наступают. Мы защищаем страну уже почти четыре года, но это тяжело. Мотивация воевать до сих пор есть — и это очень важно», — подчеркнул он.
Мэр Киева добавил, что будущее Украины будет зависеть от того, сможет ли государство вернуть своих граждан после войны. «Мы будем рады, если хотя бы половина молодых людей вернется. Но для этого нужны мир, работа и качество жизни. После войны нас ждут огромные вызовы», — подытожил Кличко.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на Politico писал, что в Польше и Германии растет напряжение из-за резкого увеличения количества молодых мужчин из Украины, прибывающих после ослабления правил выезда из страны. Политики в двух государствах уже заговорили о возможном ограничении их присутствия.
По данным польской пограничной службы, только за два месяца после изменения законодательства границу с Польшей пересекли 98,5 тысяч украинцев в возрасте 18−22 лет — почти вдвое больше, чем раньше. В Германии ситуация похожая: количество прибывших в страну молодых мужчин возросло с 19 в неделю в августе до более 1,5 тысяч в неделю в октябре.
В то же время, Государственная пограничная служба Украины не фиксирует выезды граждан за границу в разрезе возрастных категорий. Там отмечают, что движение мужчин от 18 до 22 лет действительно происходит, однако эта категория составляет незначительную часть общего пассажиропотока.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
