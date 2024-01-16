CEO Circle спрогнозировал принятие в США законов о стейблкоинах в 2024 году — Finance.ua
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CEO Circle спрогнозировал принятие в США законов о стейблкоинах в 2024 году

Криптовалюта
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Генеральный директор компании Circle Джереми Аллейр заявил, что ожидает в 2024 году принятия законов о стейблкоинах в США.
Такое мнение предприниматель высказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
По словам Аллейра, сейчас шансы на принятие правил регулирования стейблкоинов очень высоки. CEO Circle указывает на наметившуюся по всему миру тенденцию к одобрению законов для криптоиндустрии. Это должно способствовать принятию в США правил для разных секторов рынка цифровых активов, считает предприниматель.
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Мнение Аллейра о законах о стейблкоинах также поддержал глава глобального отдела государственной политики Circle Данте Диспарте. Он считает, что ускорить процесс легитимизации цифровых активов могут опасения американских законодателей по поводу использования криптоиндустрии в нелегальных сферах.
«Я по-прежнему оптимистично настроен в плане того, что определение политики относительно стабильных монет возможно в начале нового года. Это во многом становится двухпартийной реальностью», — заявил Диспарте.
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Кроме того, генеральный директор Circle отказался комментировать ситуацию вокруг заявки на публичное размещение акций (IPO) в США. Компания подала соответствующие документы по форме S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Аллейр заявил, что не может обсуждать этот процесс из-за ограничений, установленных Комиссией. В частности, предприниматель затруднился ответить на вопрос, является ли заявка на IPO реакцией на одобрение SEC спотовых биткоин-ETF. Агентство зарегистрировало инвестиционные криптофонды в январе 2024 года.

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По материалам:
incrypted
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