CEO Circle спрогнозировал принятие в США законов о стейблкоинах в 2024 году — Finance.ua

CEO Circle спрогнозировал принятие в США законов о стейблкоинах в 2024 году Сегодня 23:36 — Криптовалюта

Генеральный директор компании Circle Джереми Аллейр заявил, что ожидает в 2024 году принятия законов о стейблкоинах в США.

Такое мнение предприниматель высказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По словам Аллейра, сейчас шансы на принятие правил регулирования стейблкоинов очень высоки. CEO Circle указывает на наметившуюся по всему миру тенденцию к одобрению законов для криптоиндустрии. Это должно способствовать принятию в США правил для разных секторов рынка цифровых активов, считает предприниматель.

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Мнение Аллейра о законах о стейблкоинах также поддержал глава глобального отдела государственной политики Circle Данте Диспарте. Он считает, что ускорить процесс легитимизации цифровых активов могут опасения американских законодателей по поводу использования криптоиндустрии в нелегальных сферах.

«Я по-прежнему оптимистично настроен в плане того, что определение политики относительно стабильных монет возможно в начале нового года. Это во многом становится двухпартийной реальностью», — заявил Диспарте.

Кроме того, генеральный директор Circle отказался комментировать ситуацию вокруг заявки на публичное размещение акций (IPO) в США. Компания подала соответствующие документы по форме S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Аллейр заявил, что не может обсуждать этот процесс из-за ограничений, установленных Комиссией. В частности, предприниматель затруднился ответить на вопрос, является ли заявка на IPO реакцией на одобрение SEC спотовых биткоин-ETF. Агентство зарегистрировало инвестиционные криптофонды в январе 2024 года.

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