Число торговых точек в мире, принимающих BTC, выросло втрое — Finance.ua

Число торговых точек в мире, принимающих BTC, выросло втрое Сегодня 03:02 — Криптовалюта

Число торговых точек в мире, принимающих BTC, выросло втрое

В мире количество торговых точек, принимающих платежи в биткоинах, увеличилось почти втрое в 2023 году. Соответствующие данные предоставил сервис BTC Map.

Согласно подсчетам, к концу 2023 года количество ресторанов, баров, магазинов и сервисов, принимающих к оплате цифровой актив, достигло 6126 по сравнению с показателем 2207 на начало года. Рекордное количество биткоин-продавцов было зафиксировано в сентябре — 6590 торговых точек.

В географическом разрезе самая большая концентрация таких точек наблюдается в Центральной и Южной Америке. Меньше всего их в Африке и Азии. В США и Европе фиксируется рост числа торговцев, принимающих в расчетах BTC.

В Юго-Восточной Азии больше всего торговых точек на Филиппинах, а в Китае и Индии, согласно карте, их почти нет.

Читайте также Угрожают ли криптоактивы финансовой стабильности Украине — комментарий Минцифры

Растущее признание биткоина как ценного актива и средства обмена способствует его интеграции в торговые операции. При этом повышение общего интереса к цифровым активам среди потребителей стимулирует ритейлеров внедрять биткоин как способ оплаты для привлечения новых клиентов и удовлетворения их запросов.

Кроме того, технологическое развитие в области блокчейна и платежных систем упрощает интеграцию биткоина в существующие платежные инфраструктуры, делая транзакции более быстрыми, безопасными и удобными как продавцам, так и покупателям. К тому же растущая глобализация и потребность в упрощении трансграничных платежей также способствуют популяризации биткоина как средства платежа, поскольку обеспечивает эффективный, экономичный и универсальный способ проведения международных транзакций.

Читайте также В НБУ заявили, что криптоактивы не являются платежным средством

Среди стран Центральной Америки наиболее активно продвигает биткоин Сальвадор. Например, благодаря сотрудничеству платформы Blink со вторым по величине дистрибьютором потребительских товаров Distribuidora Morazán более 40 000 торговых точек получили возможность принимать к оплате биткоины.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.