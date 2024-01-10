Число торговых точек в мире, принимающих BTC, выросло втрое — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Число торговых точек в мире, принимающих BTC, выросло втрое

Криптовалюта
20
Число торговых точек в мире, принимающих BTC, выросло втрое
Число торговых точек в мире, принимающих BTC, выросло втрое
В мире количество торговых точек, принимающих платежи в биткоинах, увеличилось почти втрое в 2023 году. Соответствующие данные предоставил сервис BTC Map.
Согласно подсчетам, к концу 2023 года количество ресторанов, баров, магазинов и сервисов, принимающих к оплате цифровой актив, достигло 6126 по сравнению с показателем 2207 на начало года. Рекордное количество биткоин-продавцов было зафиксировано в сентябре — 6590 торговых точек.
В географическом разрезе самая большая концентрация таких точек наблюдается в Центральной и Южной Америке. Меньше всего их в Африке и Азии. В США и Европе фиксируется рост числа торговцев, принимающих в расчетах BTC.
В Юго-Восточной Азии больше всего торговых точек на Филиппинах, а в Китае и Индии, согласно карте, их почти нет.
Читайте также
Растущее признание биткоина как ценного актива и средства обмена способствует его интеграции в торговые операции. При этом повышение общего интереса к цифровым активам среди потребителей стимулирует ритейлеров внедрять биткоин как способ оплаты для привлечения новых клиентов и удовлетворения их запросов.
Кроме того, технологическое развитие в области блокчейна и платежных систем упрощает интеграцию биткоина в существующие платежные инфраструктуры, делая транзакции более быстрыми, безопасными и удобными как продавцам, так и покупателям. К тому же растущая глобализация и потребность в упрощении трансграничных платежей также способствуют популяризации биткоина как средства платежа, поскольку обеспечивает эффективный, экономичный и универсальный способ проведения международных транзакций.
Читайте также
Среди стран Центральной Америки наиболее активно продвигает биткоин Сальвадор. Например, благодаря сотрудничеству платформы Blink со вторым по величине дистрибьютором потребительских товаров Distribuidora Morazán более 40 000 торговых точек получили возможность принимать к оплате биткоины.

Курс криптовалют к доллару 💵

По материалам:
bitcoinmagazine.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.