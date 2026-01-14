90 млрд евро за два года: фон дер Ляен представила детали репарационного кредита для Украины Сегодня 15:00 — Казна и Политика

90 млрд евро за два года: фон дер Ляен представила детали репарационного кредита для Украины

Европейская комиссия в среду, 14 января, приняла пакет законодательных предложений, открывающий возможность предоставления Украине кредита в размере 90 млрд евро от Европейского Союза. Средства предназначены для покрытия финансовых и военных нужд Украины в 2026—2027 годах.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен на пресс-конференции в Брюсселе, передает Европейская правда.

Объемы и механизм финансирования

По словам фон дер Ляен, решение реализуется в рамках усиленного сотрудничества (enhanced cooperation) с участием 24 из 27 государств-членов ЕС.

Общий объем финансирования в 90 млрд евро будет распределен следующим образом:

30 млрд евро — на бюджетную поддержку Украины;

60 млрд евро — на военную поддержку.

Кредит предусмотрен на 2026 и 2027 годы и должен обеспечить как функционирование государственных институций, так и усиление обороноспособности Украины.

30 млрд евро бюджетной поддержки, по словам фон дер Ляен, будут направлены на помощь Украине в проведении реформ и модернизации. Предоставление средств связано с выполнением реформ, направленных на дальнейшее приближение Украины к членству в Европейском Союзе.

Законодательные предложения Еврокомиссии

Законодательный пакет состоит из трех ключевых инициатив:

нового предложения по созданию займа для поддержки Украины объемом 90 млрд евро на основании статьи 212 Договора о функционировании ЕС;

изменений в регламент об Ukraine Facility, который будет использоваться как один из инструментов бюджетной помощи;

изменений в регламент о Многолетней финансовой рамке ЕС, позволяющих покрывать заем за счет бюджетного резерва (headroom) бюджета Евросоюза.

Приоритеты использования средств

Как пишет Укринформ, президент Еврокомиссии подчеркнула, что кредит имеет двойное назначение. С одной стороны, он усилит позиции Украины на поле боя, с другой, обеспечит стабильность государственных финансов и покрытие бюджетных потребностей.

Относительно оборонных закупок приоритет будет предоставляться производству вооружения в странах ЕС, Украине, а также государствах ЕЭС и ЕАСТ. При невозможности закупки в этих юрисдикциях допускается приобретение вооружения в третьих странах.

Замороженные активы рф

Фон дер Ляен также отметила, что предложение Еврокомиссии по репарационному кредиту остается предметом дальнейших переговоров.

Она подчеркнула, что замороженные российские активы будут оставаться заблокированными до окончания войны и репараций. По ее словам, это также означает, что Украине не придется возвращать кредит до тех пор, пока не будут осуществлены репарационные выплаты.

«Было очень важно отправить жесткое напоминание россии. Мы оставляем за собой право использовать замороженные российские активы, и документы показывают, что эти активы будут оставаться таковыми до окончания войны и до тех пор, пока не будут осуществлены репарации. Вы также видите это отраженным в том факте, что Украине не придется возвращать кредит до тех пор, пока не будут осуществлены репарации», — уточнила фон дер Ляен.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что президент Владимир Зеленский рассказал о нескольких сценариях по получению Украиной репарационного займа, который может финансироваться за счет замороженных российских активов. В то же время Киев готовится и к варианту, при котором такой заем ЕС не согласует.

По словам президента, любой формат репарационного займа или иного механизма, базирующегося на замороженных активах рф в размере от 150 до 200 млрд долларов, а в общей сложности около 210 млрд долларов, имеет принципиальное значение для Украины.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.