Нардепы затормозили изменения по требованиям МВФ: какие законы не поддержали Сегодня 16:12 — Казна и Политика

Нардепы затормозили изменения по требованиям МВФ: какие законы не поддержали

Верховная Рада Украины (ВРУ) не поддержала налоговые и антикоррупционные инициативы, которых ожидал Международный валютный фонд в рамках кредитной программы на $8 млрд, в том числе закон о налогообложении доходов через онлайн-платформы.

Это решение может сигнализировать о сложностях с внедрением непопулярных реформ и может повлиять на темпы получения международной финансовой помощи.

OLX, Prom.ua, Bolt, Uklon и другие. Суть инициативы заключалась во внедрении модели, похожей на действующую в странах ЕС. Одним из ключевых законодательных маяков МВФ был правительственный законопроект № 14025 , предусматривавший введение новых правил налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы —Суть инициативы заключалась во внедрении модели, похожей на действующую в странах ЕС.

Граждане могли бы продавать товары и услуги онлайн без уплаты налогов, если годовой доход не превышает 2000 евро (около 97 тыс. грн). Все, что выше этого порога, автоматически попадало бы под налоговую отчетность.

При этом сами платформы должны выступать налоговыми агентами — передавать данные в налоговые органы и удерживать налоги без необходимости подачи деклараций со стороны пользователей. Для физических лиц предусматривался льготный режим со ставкой 5% при четко определенных условиях, в других случаях — стандартные 18% НДФЛ.

Несмотря на то, что профильный финансовый комитет Верховной Рады рекомендовал принять документ в первом чтении, парламент не отважился поддержать его. Фактически Рада отложила внедрение системного контроля за доходами в цифровой экономике, одном из ключевых источников теневых оборотов.

управления государственной и коммунальной собственностью, вызвал существенные замечания со стороны Нотариальной палаты Украины. Параллельно Рада не продвинула и другие законодательные инициативы, которые рассматривались как важные структурные маяки, уже не только для МВФ, но и для европейской программы Ukraine Facility. В частности, законопроект № 13620 , касавшийсявызвал существенные замечания со стороны Нотариальной палаты Украины.

Эксперты обратили внимание на риски для защиты права собственности, регистрации имущества и инвестиционного климата. Документ требует доработки и не получил необходимой поддержки. Также без движения остается правительственный законопроект № 14067 о модернизации системы централизованного теплоснабжения.

Он предполагает внедрение индивидуальных тепловых пунктов, обновление тарифной политики и стимулирование инвестиций в теплокоммунэнерго. МВФ не требует мгновенного повышения налогов, однако ожидает от Украины последовательных шагов в направлении прозрачности, расширения налогооблагаемой базы и уменьшения теневого сектора.

Обозреватель По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.