Акції, золото та облігації: якою була дохідність різних активів з 1990 року

Особисті фінанси
101
Результати інвестицій значною мірою залежать не лише від обраного активу, а й від часу входу на ринок. Дані за останні десятиліття показують: одні й ті самі інструменти можуть демонструвати як високу прибутковість, так і суттєве відставання — залежно від економічного циклу.
Видання Visual Capitalist проаналізувало, як змінювалася дохідність класів активів у різні епохи.
Аналітика базується на даних Goldman Sachs і порівнює річну дохідність та волатильність ключових класів активів у трьох періодах: довгостроковому (1990−2025 роки), середньостроковому (2010−2025 роки) та постпандемічному (2020−2025 роки). Дані актуальні станом на вересень 2025 року.

Спершу — про волатильність, і чому це важливо

Волатильність показує, наскільки коливається дохідність активу з року в рік. Наприклад, волатильність 10% означає, що результат може відхилятися приблизно на 10 відсоткових пунктів від середнього значення.
Вища волатильність часто йде поруч із вищою потенційною дохідністю, але водночас підвищує ризик короткострокових втрат.
Довгострокова картина: 1990−2025 роки

За останні 35 років ризикові активи суттєво випередили більш консервативні інструменти.
Клас активівДохідність за 1990-2025 (річна)Волатильність
Глобальні акції8,1%14,7%
Глобальні суверенні облігації4,3%5,8%
Корпоративні облігації5,6%5,3%
Золото6,7%15,4%
Приватні ринки10,5%21,3%
Нерухомість5,7%15,1%
Найвищу дохідність продемонстрували приватні ринки, однак із суттєвими коливаннями.
Глобальні акції забезпечили стабільно високий результат — у середньому трохи більше 8% річних. Золото відігравало роль інструменту диверсифікації — із середньою дохідністю та високою волатильністю.
Після фінансової кризи: 2010−2025 роки

Період після світової фінансової кризи проходив в умовах низьких ставок і активного зростання фондових ринків.
Клас активівДохідність за 1990-2025 (річна)Волатильність
Глобальні акції10,5%14,4%
Глобальні суверенні облігації0,9%5,2%
Корпоративні облігації3,1%5,1%
Золото8,6%15,2%
Приватні ринки9,4%22,3%
Нерухомість6,6%14%
Акції суттєво наростили дохідність, тоді як суверенні облігації фактично втратили інвестиційну привабливість.
Золото залишалося відносно стійким активом, особливо на тлі нестабільності після 2009 року.

Після пандемії: 2020−2025 роки

Останні п’ять років стали періодом різкого розходження результатів між класами активів.
Клас активівДохідність за 1990-2025 (річна)Волатильність
Глобальні акції12,5%16,8%
Глобальні суверенні облігації-1,1%5,8%
Корпоративні облігації1,3%6,3%
Золото18,4%15,4%
Приватні ринки7,7%26,9%
Нерухомість1,9%17,2%
Найкращий результат показало золото — на тлі інфляції, геополітичних ризиків та підвищення ставок. Акції також залишалися прибутковими після обвалу 2020 року, хоча й із підвищеною волатильністю.
Зростання інфляції та високий рівень суверенного боргу чинили тиск і знижували ціни на суверенні облігації.
Ринок нерухомості продемонстрував слабку динаміку: високі іпотечні ставки стримували попит на житло на багатьох основних ринках.

Висновок

Дані за різні періоди підтверджують: універсального активу не існує. Ефективна інвестиційна стратегія залежить від горизонту, макроекономічних умов і балансу між дохідністю та ризиком.
Саме тому диверсифікація між класами активів залишається ключовим інструментом для інвесторів у довгостроковій перспективі.
Раніше ми повідомляли, що диверсифікація — це простий принцип: «не класти всі гроші в один кошик». Детальніше про те, як розподілити гроші і зменшити фінансові ризики — розповідали тут.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ІнвестиціїГроші
Payment systems