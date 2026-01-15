Акції, золото та облігації: якою була дохідність різних активів з 1990 року
Результати інвестицій значною мірою залежать не лише від обраного активу, а й від часу входу на ринок. Дані за останні десятиліття показують: одні й ті самі інструменти можуть демонструвати як високу прибутковість, так і суттєве відставання — залежно від економічного циклу.
Видання Visual Capitalist проаналізувало, як змінювалася дохідність класів активів у різні епохи.
Аналітика базується на даних Goldman Sachs і порівнює річну дохідність та волатильність ключових класів активів у трьох періодах: довгостроковому (1990−2025 роки), середньостроковому (2010−2025 роки) та постпандемічному (2020−2025 роки). Дані актуальні станом на вересень 2025 року.
Спершу — про волатильність, і чому це важливо
Волатильність показує, наскільки коливається дохідність активу з року в рік. Наприклад, волатильність 10% означає, що результат може відхилятися приблизно на 10 відсоткових пунктів від середнього значення.
Вища волатильність часто йде поруч із вищою потенційною дохідністю, але водночас підвищує ризик короткострокових втрат.
Довгострокова картина: 1990−2025 роки
За останні 35 років ризикові активи суттєво випередили більш консервативні інструменти.
|Клас активів
|Дохідність за 1990-2025 (річна)
|Волатильність
|Глобальні акції
|8,1%
|14,7%
|Глобальні суверенні облігації
|4,3%
|5,8%
|Корпоративні облігації
|5,6%
|5,3%
|Золото
|6,7%
|15,4%
|Приватні ринки
|10,5%
|21,3%
|Нерухомість
|5,7%
|15,1%
Найвищу дохідність продемонстрували приватні ринки, однак із суттєвими коливаннями.
Глобальні акції забезпечили стабільно високий результат — у середньому трохи більше 8% річних. Золото відігравало роль інструменту диверсифікації — із середньою дохідністю та високою волатильністю.
Після фінансової кризи: 2010−2025 роки
Період після світової фінансової кризи проходив в умовах низьких ставок і активного зростання фондових ринків.
|Клас активів
|Дохідність за 1990-2025 (річна)
|Волатильність
|Глобальні акції
|10,5%
|14,4%
|Глобальні суверенні облігації
|0,9%
|5,2%
|Корпоративні облігації
|3,1%
|5,1%
|Золото
|8,6%
|15,2%
|Приватні ринки
|9,4%
|22,3%
|Нерухомість
|6,6%
|14%
Акції суттєво наростили дохідність, тоді як суверенні облігації фактично втратили інвестиційну привабливість.
Золото залишалося відносно стійким активом, особливо на тлі нестабільності після 2009 року.
Після пандемії: 2020−2025 роки
Останні п’ять років стали періодом різкого розходження результатів між класами активів.
|Клас активів
|Дохідність за 1990-2025 (річна)
|Волатильність
|Глобальні акції
|12,5%
|16,8%
|Глобальні суверенні облігації
|-1,1%
|5,8%
|Корпоративні облігації
|1,3%
|6,3%
|Золото
|18,4%
|15,4%
|Приватні ринки
|7,7%
|26,9%
|Нерухомість
|1,9%
|17,2%
Найкращий результат показало золото — на тлі інфляції, геополітичних ризиків та підвищення ставок. Акції також залишалися прибутковими після обвалу 2020 року, хоча й із підвищеною волатильністю.
Зростання інфляції та високий рівень суверенного боргу чинили тиск і знижували ціни на суверенні облігації.
Ринок нерухомості продемонстрував слабку динаміку: високі іпотечні ставки стримували попит на житло на багатьох основних ринках.
Висновок
Дані за різні періоди підтверджують: універсального активу не існує. Ефективна інвестиційна стратегія залежить від горизонту, макроекономічних умов і балансу між дохідністю та ризиком.
Саме тому диверсифікація між класами активів залишається ключовим інструментом для інвесторів у довгостроковій перспективі.
Раніше ми повідомляли, що диверсифікація — це простий принцип: «не класти всі гроші в один кошик». Детальніше про те, як розподілити гроші і зменшити фінансові ризики — розповідали тут.
