Акції, золото та облігації: якою була дохідність різних активів з 1990 року

Результати інвестицій значною мірою залежать не лише від обраного активу, а й від часу входу на ринок. Дані за останні десятиліття показують: одні й ті самі інструменти можуть демонструвати як високу прибутковість, так і суттєве відставання — залежно від економічного циклу.

Видання Visual Capitalist проаналізувало, як змінювалася дохідність класів активів у різні епохи.

Аналітика базується на даних Goldman Sachs і порівнює річну дохідність та волатильність ключових класів активів у трьох періодах: довгостроковому (1990−2025 роки), середньостроковому (2010−2025 роки) та постпандемічному (2020−2025 роки). Дані актуальні станом на вересень 2025 року.

Спершу — про волатильність, і чому це важливо

Волатильність показує, наскільки коливається дохідність активу з року в рік. Наприклад, волатильність 10% означає, що результат може відхилятися приблизно на 10 відсоткових пунктів від середнього значення.

Вища волатильність часто йде поруч із вищою потенційною дохідністю, але водночас підвищує ризик короткострокових втрат.

Довгострокова картина: 1990−2025 роки

За останні 35 років ризикові активи суттєво випередили більш консервативні інструменти.

Клас активів Дохідність за 1990-2025 (річна) Волатильність Глобальні акції 8,1% 14,7% Глобальні суверенні облігації 4,3% 5,8% Корпоративні облігації 5,6% 5,3% Золото 6,7% 15,4% Приватні ринки 10,5% 21,3% Нерухомість 5,7% 15,1%

Найвищу дохідність продемонстрували приватні ринки, однак із суттєвими коливаннями.

Глобальні акції забезпечили стабільно високий результат — у середньому трохи більше 8% річних. Золото відігравало роль інструменту диверсифікації — із середньою дохідністю та високою волатильністю.

Після фінансової кризи: 2010−2025 роки

Період після світової фінансової кризи проходив в умовах низьких ставок і активного зростання фондових ринків.

Клас активів Дохідність за 1990-2025 (річна) Волатильність Глобальні акції 10,5% 14,4% Глобальні суверенні облігації 0,9% 5,2% Корпоративні облігації 3,1% 5,1% Золото 8,6% 15,2% Приватні ринки 9,4% 22,3% Нерухомість 6,6% 14%

Акції суттєво наростили дохідність, тоді як суверенні облігації фактично втратили інвестиційну привабливість.

Золото залишалося відносно стійким активом, особливо на тлі нестабільності після 2009 року.

Після пандемії: 2020−2025 роки

Останні п’ять років стали періодом різкого розходження результатів між класами активів.

Клас активів Дохідність за 1990-2025 (річна) Волатильність Глобальні акції 12,5% 16,8% Глобальні суверенні облігації -1,1% 5,8% Корпоративні облігації 1,3% 6,3% Золото 18,4% 15,4% Приватні ринки 7,7% 26,9% Нерухомість 1,9% 17,2%

Найкращий результат показало золото — на тлі інфляції, геополітичних ризиків та підвищення ставок. Акції також залишалися прибутковими після обвалу 2020 року, хоча й із підвищеною волатильністю.

Зростання інфляції та високий рівень суверенного боргу чинили тиск і знижували ціни на суверенні облігації.

Ринок нерухомості продемонстрував слабку динаміку: високі іпотечні ставки стримували попит на житло на багатьох основних ринках.

Висновок

Дані за різні періоди підтверджують: універсального активу не існує. Ефективна інвестиційна стратегія залежить від горизонту, макроекономічних умов і балансу між дохідністю та ризиком.

Саме тому диверсифікація між класами активів залишається ключовим інструментом для інвесторів у довгостроковій перспективі.

