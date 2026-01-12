0 800 307 555
Золото бьет рекорды — причины

Цена на золото подскочила до $4600 за унцию, а серебро приблизилось к $85.
Об этом пишет Bloomberg.

Причины

Факторы, способствующие росту цен на золото и серебро, можно отметить падение процентных ставок в США, усиление геополитической напряженности, снижение доверия к доллару и давление на ФРС.
Серебро подскочило почти на 6% до рекордных 84,59 доллара за унцию. Таким образом, 1 грамм металла стоит 2,73 доллара. В прошлом году белый металл подорожал почти на 150%.
«Мы ожидаем, что дефицит на рынке серебра будет сохраняться в течение всего 2026 года, в первую очередь из-за более высокого инвестиционного спроса», — заявили в BMI, подразделении Fitch Solutions Inc., добавив, что промышленный спрос также привел к беспрецедентному сокращению физического рынка.
Данные по занятости в США за прошедшую неделю не изменили ожиданий относительно дополнительного снижения процентных ставок, что поддержало драгоценные металлы. Рынки учли в ценах как минимум два снижения ставок в этом году после того, как ФРС трижды снизила их во второй половине 2025 года.
«Слабые показатели рынка труда США усилили ожидание того, что ФРС перейдет к снижению ставок раньше и более агрессивно, чем ожидалось ранее. Это изменение снижает реальную доходность и увеличивает альтернативную стоимость владения активами, не приносящими доход, такими как золото», — отметила старший аналитик рынка Pyrote de Pyrteyanga.
Ранее мы писали, что наибольшим спросом у населения в 2025 году пользуются слитки небольшого веса — 1,5 г и 10 г.
Это связано с их доступностью для широкого круга покупателей, простотой хранения и возможностью постепенного инвестирования. Кроме того, такие слитки часто берут на подарки. В то же время сохраняется стабильный интерес и к слиткам средней весовой категории: 20 г и 50 г, особенно среди инвесторов, планирующих долгосрочное сохранение капитала. Стоимость грамма золота в таких слитках меньше, чем в более мелких, а значит, приобрести на ту же сумму можно будет больше золота.
