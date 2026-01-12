Золото б’є рекорди — причини Сьогодні 11:14 — Банківські метали

Золото б’є рекорди — причини

Ціна на золото підскочила до 4600 доларів за унцію, а срібло наблизилося до 85 доларів.

Про це пише Bloomberg

Причини

Фактори, що сприяють зростанню цін на золото і срібло, можна назвати падіння процентних ставок у США, посилення геополітичної напруженості, зниження довіри до долара і тиск на ФРС.

Срібло підскочило майже на 6% до рекордних 84,59 долара за унцію. Таким чином, 1 грам металу коштує 2,73 долара. Минулого року білий метал подорожчав майже на 150%.

«Ми очікуємо, що дефіцит на ринку срібла буде зберігатися протягом усього 2026 року, в першу чергу через більш високий інвестиційний попит», — заявили в BMI, підрозділі Fitch Solutions Inc., додавши, що промисловий попит також призвів до безпрецедентного скорочення фізичного ринку.

Дані по зайнятості в США за минулий тиждень не змінили очікувань щодо додаткового зниження процентних ставок, що підтримало дорогоцінні метали. Ринки врахували в цінах як мінімум два зниження ставок в цьому році після того, як ФРС тричі їх знизила в другій половині 2025 року.

«Слабкі показники ринку праці США посилили очікування того, що ФРС перейде до зниження ставок раніше і більш агресивно, ніж очікувалося раніше. Ця зміна знижує реальну прибутковість і збільшує альтернативну вартість володіння активами, що не приносять дохід, такими як золото», — зазначила старший аналітик ринку брокерської компанії Phillip Nova Pte в Сінгапурі Пріянка Сачдева.

Раніше ми писали, що найбільшим попитом у населення у 2025 році користуються зливки невеликої ваги — 1,5 г та 10 г.

Це пов’язано з їхньою доступністю для широкого кола покупців, простотою зберігання та можливістю поступового інвестування. Крім того, такі зливки часто беруть на подарунки. Водночас зберігається стабільний інтерес і до зливків середньої вагової категорії: 20 г та 50 г, особливо серед інвесторів, які планують довгострокове збереження капіталу. Вартість грама золота в таких зливках менша, ніж у дрібніших, а отже, придбати на ту саму суму можна буде більше за золото.

