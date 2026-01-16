Чому в Ірані єдина безпечна гавань — золото Сьогодні 18:00 — Банківські метали

Чому в Ірані єдина безпечна гавань — золото, Фото: ілюстративне

Золото займає центральне місце серед іранців як традиційний актив, і нещодавнє зростання ціни на нього резонувало в широких верствах суспільства, навіть більше, ніж коливання Тегеранської фондової біржі.

Про це пише Еuronews

Ціна на золото в Ірані стала барометром політичної ситуації в країні, оскільки антиурядові протести посилюються. Розлючені станом економіки демонстранти вийшли на вулиці більшості іранських провінцій.

Традиції

В іранській культурі золото здавна служило формою безпеки, особливо для домогосподарок.

Тут золото дає відчуття незалежності через невеликі заощадження з домашнього бюджету, або ж як придане. Наречений обіцяє нареченій гроші як фінансову гарантію у разі розлучення. В Ірані купівля нареченим вишуканих золотих прикрас для нареченої залишається однією з найважливіших статей витрат весільного ритуалу.

Хоча золото вважається безпечним активом для інвесторів у всьому світі, в Ірані цей метал є наріжним каменем довгострокового планування сім’ї, розглядаючись як основний засіб захисту від фінансових криз або заощадження на майбутнє житло. Це пов’язано з культурними факторами, а також з нестабільною вартістю іранської валюти, ріала.

Втрата купівельної спроможності на 94%

В останні роки падіння ріала відносно долара та початок гіперінфляції радикально змінили ситуацію. Офіційні дані Центрального банку Ірану показують, що економіка за останні 8 років зіткнулася із середньорічним рівнем інфляції в 43%.

Що це значить

У сукупності це означає, що середня ціна на товари та послуги зросла більш ніж у 17 разів, що фактично знизило купівельну спроможність населення на 94%. Цифри вражають. 6 січня 2018 року долар США торгувався на відкритому ринку Тегерана за ціною 42 990 ріалів. До 6 січня 2026 року він досяг 1 470 000 ріалів, що становить стрибок на 3 319%.

В Ірані існує штучний обмінний курс, а також вищий обмінний курс вільного ринку. Після повторного запровадження санкцій США у 2018 році держава встановила штучний курс на товари першої необхідності, але тепер він доступний переважно для тих, хто близький до уряду, а не для пересічних громадян.

Хоча світова ціна на золото зросла на 230% з 2018 по 2026 рік, ціна на 18-каратне золото — найпопулярнішу пробу в Ірані — різко зросла з 1 387 000 ріалів до 160 550 000 ріалів за грам. Це являє собою стрибок на 11 475%, що збільшує ціну більш ніж у 115 разів.

Якби світова ціна на золото залишилася незмінною, золото в Ірані просто слідувало б за зростанням долара. Однак, оскільки ціна на золото зросла в усьому світі, це посилило фінансову кризу.

Приклад

8 років тому працівник, який отримував мінімальну заробітну плату (приблизно 10 мільйонів ріалів), міг купити понад 6,8 грама 18-каратного золота. Сьогодні, у 2026 році, незважаючи на те, що мінімальна заробітна плата зросла вдесятеро до 100 мільйонів ріалів, той самий працівник може купити лише 0,6 грама.

Думка експертів

Експерти стверджують, що коли ціни на золото випереджають зростання заробітної плати такими швидкими темпами, золото перестає бути традиційною інвестицією чи засобом страхування для середнього класу. Натомість, його придбання стає відчайдушною спробою уникнути абсолютної бідності.

Зміна помітна в поведінці ринку. Іранці, які раніше купували золоті прикраси як заради їхньої краси, так і як спосіб заощадити, зіткнулися з високою вартістю виробів ручної роботи.

Натомість вони звернулися до вживаного золота, металобрухту та крихітних злитків вагою один грам. Зростання популярності «покупки золота в розстрочку» свідчить про те, що метал перетворився з культурної розкоші на «економічну зброю». Те, що колись було приданим для нареченої або коштом на навчання в коледжі для дитини, тепер є останньою лінією захисту в боротьбі з голодом.

Золото як єдина надійна безпечна гавань

За даними Всесвітньої золотої ради, Іран був п’ятим найбільшим споживачем золота у світі за перші дев’ять місяців 2025 року, поступаючись лише Китаю, Індії, США та Туреччині.

Це створює вражаючий парадокс. Дані Світового банку показують, що ВВП Ірану на душу населення, який у 2024 році становив приблизно 5190 доларів США, ставить його в нижчий середній рівень світових економік, посідаючи 119-те місце із 197 країн.

Ця невідповідність демонструє, що іранці спрямовують значно більшу частину своїх доходів у золото, ніж громадяни стабільних економік, таких як Німеччина чи ОАЕ. У здоровій економіці надлишок доходів спрямовується в акції, облігації або банки. В Ірані золото є єдиною надійною безпечною гаванню.

