НБУ ввел в обращение новую памятную монету «Українська бавовна. Ракета-дрон „Паляниця“»

Национальный банк ввел в обращение новую памятную монету, посвященную украинским оборонным технологиям и их разработчикам — «Українська бавовна. Ракета-дрон „Паляниця“».
Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
«Паляница» — это не только образец современной военной техники, демонстрирующий способность Украины находить инновационные решения, быстро масштабировать их и применять там, где это имеет наибольший стратегический эффект, но и символ национальной оборонной мощи, украинской изобретательности и несгибаемой закалки в борьбе за свободу", — заявили в НБУ.

Как выглядит монета

У монеты номинал 5 гривен.
На ее аверсе изображен стилизованный силуэт поражающей вражеского змея ракеты-дрона «Паляниця».
На реверсе монеты изображена атака украинской дальнобойной ракеты-дрона на объект топливно-энергетического комплекса страны-агрессора. Вверху — надпись Паляниця.
На аверсе монеты изображен стилизованный силуэт ракеты-дрона «Паляница», на реверсе — атаку украинской дальнобойной ракеты-дрона, Фото: НБУ
Тираж — до 75 000 штук в сувенирной упаковке.
Художники: Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук. Скульптор: Владимир Атаманчук.

Как и когда можно приобрести монету

Памятная монета «Українська бавовна. Ракета-дрон „Паляниця“» введена в обращение 30 января 2026 года.
Ее реализация в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и банками-дистрибьюторами начнется в феврале 2026 года.
