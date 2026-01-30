НБУ ввел в обращение новую памятную монету «Українська бавовна. Ракета-дрон „Паляниця“» Сегодня 17:37

Национальный банк ввел в обращение новую памятную монету, посвященную украинским оборонным технологиям и их разработчикам — «Українська бавовна. Ракета-дрон „Паляниця“».

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«Паляница» — это не только образец современной военной техники, демонстрирующий способность Украины находить инновационные решения, быстро масштабировать их и применять там, где это имеет наибольший стратегический эффект, но и символ национальной оборонной мощи, украинской изобретательности и несгибаемой закалки в борьбе за свободу", — заявили в НБУ.

Как выглядит монета

У монеты номинал 5 гривен.

На ее аверсе изображен стилизованный силуэт поражающей вражеского змея ракеты-дрона «Паляниця».

На реверсе монеты изображена атака украинской дальнобойной ракеты-дрона на объект топливно-энергетического комплекса страны-агрессора. Вверху — надпись Паляниця.

На аверсе монеты изображен стилизованный силуэт ракеты-дрона «Паляница», на реверсе — атаку украинской дальнобойной ракеты-дрона, Фото: НБУ

Тираж — до 75 000 штук в сувенирной упаковке.

Художники: Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук. Скульптор: Владимир Атаманчук.

Как и когда можно приобрести монету

Памятная монета «Українська бавовна. Ракета-дрон „Паляниця“» введена в обращение 30 января 2026 года.

Ее реализация в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и банками-дистрибьюторами начнется в феврале 2026 года.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.