В феврале в госбюджет поступило 222,6 млрд грн
В феврале 2026 года в общий фонд государственного бюджета поступило 222,6 млрд грн в виде налогов, сборов и других обязательных платежей.
Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.
«Несмотря на продолжающиеся риски в плане безопасности и энергетический террор со стороны государства-агрессора, начало бюджетного 2026 года характеризуется положительной динамикой доходов, обеспеченной устойчивостью национального бизнеса и системной финансовой поддержкой международных партнеров», — говорится в сообщении.
По итогам февраля поступления платежей от Государственной налоговой службы составили 91 млрд грн, в том числе:
- 31,4 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военный сбор;
- 23,5 млрд грн — налог на добавленную стоимость (собрано 39,7 млрд, возмещено — 16,2 млрд грн);
- 14,9 млрд грн — акцизный налог;
- 13,6 млрд грн — налог на прибыль предприятий;
- 5,9 млрд грн — рентная плата;
- 63,8 млрд грн — платежи от Гостаможслужбы.
Другим важным источником доходов общего фонда государственного бюджета в феврале этого года стали средства, полученные Украиной посредством международной помощи (грантов) в размере 62,9 млрд грн.
В целом, по оперативным данным, по итогам февраля 2026 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 313,6 млрд грн налогов, сборов и других платежей.
Кроме того, 50,9 млрд грн (по состоянию на 27 февраля) поступило в виде ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования.
