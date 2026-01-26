Сколько зарабатывают Product и Project Managers в Украине и за рубежом Сегодня 11:04 — Личные финансы

Project Managers формируют наибольшую долю менеджерских специализаций в ИТ – около 40%.

Project Managers остаются самой многочисленной группой в ІТ. Они составляют около 40% всех специализаций в менеджменте. Зарплаты Engineering Managers продолжают расти. В то же время у Project Managers наблюдается стагнация (у Junior) или снижение медианных зарплат (у Middle и Senior). За рубежом медианные зарплаты менеджеров выше на всех уровнях опыта, кроме первоначального.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Dou.ua.

С декабря 2021 года медианные зарплаты в менеджмент-специализациях стабилизировались в диапазоне $2800−3150 с незначительными колебаниями раз в полгода. В декабре 2025 года медианная зарплата менеджеров в ІТ составляла $3000 и не изменилась по сравнению с предыдущей волной.

Медианные зарплаты в менеджменте, 2011−2025, dou.ua

Медианные зарплаты

Engineering Manager остается наиболее высокооплачиваемой ролью среди менеджмент-специализаций в ІТ. В декабре 2025 года медианная зарплата на этом посту составляла $7000.

Во вторую группу по уровню компенсаций входят Head of Product ($4900), Delivery Manager ($4700) и Program Manager ($4675).

Product Managers по-прежнему получают более высокие зарплаты, чем Project Managers, на всех уровнях. На уровне Senior разница составляет $4000 против $3325, на уровне Middle — $2500 против $2000, на уровне Junior — $1400 против $1200.

Медианные зарплаты в основных менеджмент-специализациях, dou.ua

По квартилям

У Engineering Managers — самые высокие показатели не только по медиане, но и всем квартилям. В то же время, в отличие от предыдущей волны опроса, в декабре 2025 года их зарплаты остались на уровне лета 2025 года: первый квартиль — $5925, третий — $8000.

У Senior Product Managers третий квартиль снизился с $5500 до $4875. Для Middle и Junior Product Managers существенные изменения по сравнению с предыдущей волной не зафиксированы.

Зарплаты Product Owners выросли во всех квартилях: в декабре 2025 года первый квартиль составил $3050, третий $4900.

Динамика зарплат

Product Manager

Медианная зарплата Senior Product Manager выросла с $3500 в 2021 году до почти $5000 в 2023—2024 годах, после чего снизилась до $4000 в декабре 2025 года (-$200 за полгода).

У Middle Product Managers медианная зарплата в 2025 году составляла $2500, что на $150 меньше, чем в предыдущей волне. В то же время, Junior Product Managers демонстрируют положительную динамику, их медианная зарплата выросла до $1400 (+$200).

Project Managers

В Senior Project Managers после пика около $3900—$4000 в 2022—2023 годах происходит постепенное снижение. В декабре 2025 года медианная зарплата составляет $3325, что на $575 меньше, чем в предыдущей волне.

Для Middle Project Managers характерна длительная стабильность в диапазоне $1900−2200. В декабре 2025 года медиана снизилась до $2000 (-$100 за полгода).

Зарплаты Junior Project Managers остаются самыми низкими: в декабре 2025 года медиана составляет $1200, без изменений по сравнению с летом 2025-го.

Другие должности

Среди других менеджерских ролей наибольший рост зафиксирован у Delivery Manager — $700 за полгода. Медианные зарплаты Engineering Managers в 2025 году выросли еще на $400 по сравнению с летом.

Product Owners и Program Managers демонстрируют умеренный рост: $134 и $125 за полгода. Зато зарплаты Scrum Masters снизились на $300 и составляют $3800.

Динамика зарплат Project Managers, dou.ua

Динамика зарплат Product Managers, dou.ua

По городам

В зимней волне опроса 2025 года самые высокие медианные зарплаты менеджеров — в диапазоне $3400−3550 зафиксированы в Одессе, Львове, Харькове и Черкассах. В Днепре и Киеве медианный уровень компенсации составляет $3000.

По сравнению с предыдущей волной рост зарплат произошел в Одессе, Харькове и Днепре, тогда как в Киеве и Львове показатели остались без изменений.

Для Product Managers разница между Киевом и Львовом минимальна — $3000 и $3100 соответственно. В то же время у Project Managers разрыв существеннее: во Львове медианная зарплата на треть выше, чем в Киеве ($2900 против $2100).

Уровень зарплат по городам, dou.ua

Медианные зарплаты специалистов за границей

В декабре 2025 года медианные зарплаты менеджеров за рубежом превышают украинские показатели на всех уровнях опыта, кроме начального (1−2 года). Разница составляет от $850 для специалистов с опытом 3−5 лет до $1050−1080 для более опытных менеджеров.

Эта тенденция характерна как для Project Managers, так и для Product Managers: специалисты с любым уровнем опыта, за исключением начального, за границей получают более высокую компенсацию, чем в Украине.

Уровень зарплат за границей, dou.ua

