Средняя заработная плата в США: профессии, образование и прочее (отчет)

Медианная заработная плата американцев, работающих полный рабочий день, в конце 2025 года достигла 1 214 долларов в неделю (примерно 63 128 долларов в год).

Об этом говорится в последнем отчете Бюро статистики труда США (BLS).

Это на 4,2% больше, чем годом ранее.

Такие данные о недельных заработках собираются в рамках Обследования текущей численности населения, общенациональный выборочный опрос домохозяйств, в котором респондентов, среди прочего, спрашивают, сколько обычно зарабатывает каждый работник, получающий заработную плату.

Основные данные за ІІІ квартал 2025 года

Медианный недельный заработок женщин был 1076 долларов США или 80,7% от медианы для мужчин в размере 1333 долларов США.

Соотношение заработков женщин и мужчин варьировалось в зависимости от расы и этнической принадлежности. Белые женщины зарабатывали 81,0 процента столько же, сколько и их коллеги-мужчины по сравнению с 89,8 процента для чернокожих женщин, 78,7 процента для азиатских женщин и 89,5 процента для латиноамериканских женщин.

Среди основных расовых и этнических групп медианный заработок латиноамериканцев (944 доллара) и чернокожих (970 долларов) были ниже, чем среди белых (1238 долларов) и азиатов (1620 долларов).

Медианный заработок латиноамериканских мужчин составил 994 доллара или 73,0 процента от медианы для белых мужчин.

Заработок латиноамериканских женщин составил 890 долларов или 80,7 процента от заработка белых женщин.

У кого самые высокие зарплаты

По возрасту недельный заработок был самым высоким у мужчин от 35 до 64 лет.

Медианный недельный заработок:

1504 доллара для мужчин в возрасте от 35 до 44 лет,

1497 долларов для мужчин в возрасте от 45 до 54 лет,

1481 доллар для мужчин в возрасте 55−64 лет.

Среди женщин

Медианный недельный заработок составлял:

1226 долларов для женщин в возрасте от 35 до 44 лет.

1192 доллара для женщин в возрасте от 45 до 54 лет.

Женщины от 16 до 24 лет имели самый низкий медианный недельный заработок — 802 доллара и 715 долларов соответственно.

Профессии

Среди основных профессиональных групп люди, занятые полный рабочий день ​​в сфере управления, профессиональной деятельности, и смежные профессии имели высокий медианный заработок — 1912 долларов США для мужчин и 1466 долларов США для женщин.

Люди, занятые в сфере услуг, зарабатывали меньше — 897 долларов для мужчин и 747 долларов для женщин.

Образование

По уровню образования работники, работающие полный рабочий день, в возрасте от 25 лет и старше:

Люди бее аттестата о полном общем среднем образовании имели медианный недельный заработок в размере 777 долларов США.

Выпускников средней школы (без колледжа) — 980 долларов.

Со степенью бакалавра или выше — заработок 1747 долларов.

Выпускники колледжей с высшими степенями (магистр, профессиональная и докторская степень), 10% мужчин — с самыми высокими зарплатами — 4809 долларов США или более в неделю, а их женщины коллеги заработали 3697 долларов США или больше.

Сезонно скорректированный медианный недельный заработок составил 1215 долларов США в третьем квартале 2025 года, что несколько изменилось по сравнению с предыдущим кварталом (1206 долларов США).

