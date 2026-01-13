Соглашение «о процветании» Украины с США: что об этом думают в ЕС
Европейский Союз следит за переговорами Украины и США по заключению нового торгового соглашения «о процветании», но сконцентрирован на имплементации обновленного торгового соглашения между Украиной и ЕС.
Об этом заявил заместитель главного пресс-секретаря Европейской комиссии Олоф Гилл.
ЕС предоставляет приоритет своим торговым соглашениям с Украиной, но следит за подготовкой соглашения «о процветании» с США.
«Конечно, мы следим за всеми событиями, касающимися Украины, учитывая наше собственное прочное взаимодействие с Украиной не только в торгово-экономической сфере, но и в более широком геополитическом смысле. Однако я могу сказать, что мы полностью сосредоточены на имплементации нашего Соглашения с Украиной. сторон. И это является нашим приоритетом», — заявил Гилл.
Он уточнил, что если любые торговые переговоры между Украиной и третьим партнером будут влиять на сферу отношений ЕС с Украиной, «тогда, безусловно, мы это проанализируем».
«Насколько я понимаю, этот этап еще не наступил. Поэтому мы сосредоточены только на наших торгово-экономических отношениях с Украиной», — сказал Олоф Гилл.
Что дальше
На следующей неделе президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп отправятся на Всемирный экономический форум в Давосе, где, как ожидается, они встретятся и финализуют соглашение о «процветании» Украины.
«План процветания» направлен на привлечение около $800 млрд за десять лет для восстановления Украины и запуска ее экономики. Считается, что соглашение откроет путь для ряда займов, грантов и инвестиционных возможностей от частных компаний для предоставления средств.
Ранее мы сообщали, что Украина работает с Соединенными Штатами Америки над дорожной картой процветания страны до 2040 года.
