Соглашение «о процветании» Украины с США: что об этом думают в ЕС Сегодня 19:10

Соглашение «о процветании» Украины с США: что об этом думают в ЕС

Европейский Союз следит за переговорами Украины и США по заключению нового торгового соглашения «о процветании», но сконцентрирован на имплементации обновленного торгового соглашения между Украиной и ЕС.

Об этом заявил заместитель главного пресс-секретаря Европейской комиссии Олоф Гилл.

ЕС предоставляет приоритет своим торговым соглашениям с Украиной, но следит за подготовкой соглашения «о процветании» с США.

Читайте также НБУ приближает банковское регулирование Украины к стандартам ЕС

«Конечно, мы следим за всеми событиями, касающимися Украины, учитывая наше собственное прочное взаимодействие с Украиной не только в торгово-экономической сфере, но и в более широком геополитическом смысле. Однако я могу сказать, что мы полностью сосредоточены на имплементации нашего Соглашения с Украиной. сторон. И это является нашим приоритетом», — заявил Гилл.

Он уточнил, что если любые торговые переговоры между Украиной и третьим партнером будут влиять на сферу отношений ЕС с Украиной, «тогда, безусловно, мы это проанализируем».

«Насколько я понимаю, этот этап еще не наступил. Поэтому мы сосредоточены только на наших торгово-экономических отношениях с Украиной», — сказал Олоф Гилл.

Что дальше

На следующей неделе президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп отправятся на Всемирный экономический форум в Давосе, где, как ожидается, они встретятся и финализуют соглашение о «процветании» Украины.

«План процветания» направлен на привлечение около $800 млрд за десять лет для восстановления Украины и запуска ее экономики. Считается, что соглашение откроет путь для ряда займов, грантов и инвестиционных возможностей от частных компаний для предоставления средств.

Ранее мы сообщали , что Украина работает с Соединенными Штатами Америки над дорожной картой процветания страны до 2040 года.

Європейська правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.