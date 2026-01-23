DevOps стали лидерами среди дорогих IT-вакансий — аналитика Djinni Сегодня 09:01 — Личные финансы

Два программиста работают на компьютере.

Аналитики платформы Djinni проанализировали вакансии, опубликованные за последние два месяца, и определили, в каких специализациях чаще всего предлагают зарплаты от $5000.

По результатам исследования доля таких вакансий составляет 23% от общего количества.

Средний опыт, который требуют работодатели в вакансиях с зарплатной вилкой от $5000 — 4,5 года. Для сравнения, средний показатель опыта во всех вакансиях на платформе составляет 2,5 года.

Лидеры по доле дорогих вакансий

Самая высокая доля вакансий (почти 70%) с зарплатами от $5000 зафиксирована среди техлидов.

В то же время общее количество таких вакансий ограничено, а требования к опыту значительно выше — от 6 лет.

Среди нетехнического C-level доля «дорогих» вакансий тоже высокая. При этом среднее требование к опыту в этой категории составляет около 4 лет, а количество вакансий существенно больше, чем у техлидов.

Вакансии в ІТ с зарплатой от $5000, Djinni

Следующие позиции в рейтинге заняли DevOps, Data Engineer и Data Science. Во всех трех категориях более половины вакансий предполагают зарплаты выше $5000.

По сравнению с минувшей осенью ситуация изменилась. Доля дорогих вакансий у Data Science снизилась с 61% до 52%. В DevOps этот показатель вырос с 50% до 56%, что позволило этой специализации опередить Data Science.

Наименьшее количество вакансий с зарплатами от $5000 зафиксировано в категориях Support и QA. Доля таких предложений в этих направлениях составляет всего 2−3%.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на Djinni писал , что специалисты по анализу данных сейчас получают самые высокие зарплатные предложения среди всех ІТ-специальностей.

Большинство айтишников (73%) выполняют одну роль в текущей должности. В то время как 27% совмещают несколько ролей на одной работе. Чаще всего несколько ролей совмещают айтишники на Leadership должностях — как General (CEO, COO и другие), так и Tech Leadership (CTO, Head of Engineering, Director of Engineering и другие), а также работающие в офис-менеджменте. Более 60% специалистов на этих должностях совмещают свою основную роль с дополнительной.

