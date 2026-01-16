ІТ-ФЛП в Украине стало меньше: эксперты назвали причины (инфографика) Сегодня 12:03 — Личные финансы

ІТ-ФЛП в Украине стало меньше: эксперты назвали причины (инфографика)

В 2025 году общее количество физических лиц-предпринимателей в сфере ІТ уменьшилось более чем на 13 тысяч. В течение года айтишники чаще закрывали ФЛП, чем регистрировали новые.

Об этом свидетельствует анализ DOU.

Несмотря на сокращение количества ФЛП, ІТ-сфера остается одной из наиболее стабильных. По предварительным исследованиям DOU, средний «жизненный цикл» ІТ-ФЛП составляет около четырех лет. Самый старый ФЛП, прекративший деятельность в 2025 году, существовал на рынке 34 года.

По данным DOU, в 2025 году 57% айтишников работали как ФЛП. Для сравнения: в 2024 году таких было 70%, а в 2022 году — 87%.

Инфографика: DOU

Сколько ФЛП было в IV квартале

В последнем квартале 2025 года количество закрытых ІТ-ФЛП превысило количество новых регистраций на 4 616. В то же время подобная ситуация наблюдалась и в конце 2024 года, когда разница была еще больше не в пользу открытий.

Таблица: DOU

Сравнение IV кварталов 2025 и 2024 годов показывает региональные отличия. В 2025 году вторым регионом по количеству новых регистраций стала Днепропетровская область, тогда как в 2024 году Львовская.

В то же время больше всего закрытий в 2024 году зафиксировали на Харьковщине, а в 2025 — на Львовщине.

Таблица: DOU

Открытые и закрытые ФЛПы в 2025 году

В 2025 году айтишники зарегистрировали 36 054 ФЛП, одновременно прекратили деятельность 45 975.

Наибольшее количество как регистраций (+7063), так и прекращений (-10699, или 23,3% от общего количества) пришлось на Киев. В число регионов-лидеров вошли также Харьковская, Днепропетровская и Львовская области.

В 2025 году выросло количество новых ІТ-ФЛП в Запорожской, Полтавской, Одесской и Николаевской областях. А спад регистраций зафиксировали на Черниговщине, Винницкой, Донетчине и Луганщине.

Инфографика: DOU

Почему закрываются ФЛП

В Ассоциации IT Ukraine отмечают, что колебания количества ФЛП — естественный процесс, на который влияют регуляторные, экономические и налоговые изменения, а также сезонность.

Традиционно больше всего закрытий приходится на начало года из-за пересмотра финансовых планов, налоговой нагрузки и целесообразности дальнейшей деятельности. В 2025 году рекордные показатели прекращения ФЛП зафиксировали именно в I квартале, тогда как во II и III кварталах динамика была относительно стабильной.

Экономист Центра экономической стратегии Богдан Слуцкий объясняет, что часть закрытий связана с военными факторами — перебоями с электроснабжением и связью, релокацией бизнеса, потерей клиентов и снижением экономической активности в отдельных регионах.

Дополнительным фактором стало частичное возобновление в 2025 году обязательной уплаты фиксированных платежей, в частности ЕСВ, даже при отсутствии дохода. Это сделало содержание ФЛП экономически нецелесообразным для тех, у кого не было регулярной деятельности.

