В Киеве на Троещине супермаркеты начали работать круглосуточно (список)

В Деснянском районе Киева ряд супермаркетов перешли на круглосуточный режим работы и фактически выполняют функции пунктов несокрушимости.

В магазинах жители могут не только купить продукты, но и отдохнуть, согреться и подзарядить мобильные устройства.

Часть супермаркетов работает на генераторах и обеспечивает стабильную температуру даже при отключении электроэнергии.

В Киеве 378 многоэтажек остаются без тепла. Большинство из них — на Троещине. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

В течение вчерашнего дня на Троещине к отоплению подключили первые более 100 домов. Этой ночью — еще 50″, — пишут в КГГА.

Коммунальщики и энергетики продолжают работать в разных районах столицы, чтобы вернуть теплоснабжение в жилища киевлян.

