В Киеве на Троещине супермаркеты начали работать круглосуточно (список)
В Деснянском районе Киева ряд супермаркетов перешли на круглосуточный режим работы и фактически выполняют функции пунктов несокрушимости.
Об этом рассказывает Деснянская районная государственная администрация.
В магазинах жители могут не только купить продукты, но и отдохнуть, согреться и подзарядить мобильные устройства.
Часть супермаркетов работает на генераторах и обеспечивает стабильную температуру даже при отключении электроэнергии.
Список супермаркетов здесь.
В Киеве 378 многоэтажек остаются без тепла. Большинство из них — на Троещине. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
В течение вчерашнего дня на Троещине к отоплению подключили первые более 100 домов. Этой ночью — еще 50″, — пишут в КГГА.
Коммунальщики и энергетики продолжают работать в разных районах столицы, чтобы вернуть теплоснабжение в жилища киевлян.
Поделиться новостью
Также по теме
Укрпочта напомнила о сроках использования средств «Зимней поддержки»
В Киеве на Троещине супермаркеты начали работать круглосуточно (список)
Средняя зарплата в Украине выросла свыше 30 тыс. грн
Реально ли начать карьеру в ІТ в 2026 (инфографика)
Какие пенсионеры могут не платить коммуналку с 1 февраля
Месячные тарифы на газ в феврале вырастут более чем на 2 грн