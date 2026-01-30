0 800 307 555
В Киеве на Троещине супермаркеты начали работать круглосуточно (список)

В Деснянском районе Киева ряд супермаркетов перешли на круглосуточный режим работы и фактически выполняют функции пунктов несокрушимости.
Об этом рассказывает Деснянская районная государственная администрация.
В магазинах жители могут не только купить продукты, но и отдохнуть, согреться и подзарядить мобильные устройства.
Часть супермаркетов работает на генераторах и обеспечивает стабильную температуру даже при отключении электроэнергии.
В Киеве 378 многоэтажек остаются без тепла. Большинство из них — на Троещине. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
В течение вчерашнего дня на Троещине к отоплению подключили первые более 100 домов. Этой ночью — еще 50″, — пишут в КГГА.
Коммунальщики и энергетики продолжают работать в разных районах столицы, чтобы вернуть теплоснабжение в жилища киевлян.
