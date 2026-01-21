0 800 307 555
Бесплатный «Скрининг здоровья 40+» — как записаться на обследование

Личные финансы
63
Украинцы от 40 лет могут безвозмездно пройти медицинское обследование
С 1 января 2026 года в Украине стартовала новая программа «Скрининг здоровья 40+», которая позволяет всем людям от 40 лет бесплатно пройти медицинское обследование. Программа позволяет оценить общее состояние здоровья и выявить ряд заболеваний на ранних этапах.
В Центре общественного здоровья Минздрава Украины разъяснили, как записаться на «Скрининг здоровья 40+» и что входит в чек-ап.

Как записаться на бесплатное обследование

Сделать это можно двумя способами — через «Дию» или в ЦПАУ. В первом случае человек, которому исполнилось 40 лет или более, на 30-й день после дня рождения получает в приложении приглашение на прохождение скрининга.
Далее нужно принять приглашение и заказать Дия. Карту в приложении или использовать уже имеющуюся. В течение 7 дней на Дия. Карту поступит 2 000 гривен, которые можно потратить только на «Скрининг здоровья 40+».
Для записи в ЦПАУ необходимо через 30 дней после дня рождения (если вам 40 или более лет) предпринять следующие шаги:
  • обратиться в банк-партнер и заказать пластиковую карту со специальным счетом;
  • после получения карты со специальным счетом обратиться в ЦПАУ, чтобы оформить заявку на участие;
  • в течение 7 дней дождаться сообщения о зачислении на специальный счет 2 000 грн для оплаты услуг «Скрининг здоровья 40+».
Средства с карты спишутся после первого визита в медицинское учреждение. Выбрать медицинское учреждение можно в специальном разделе на сайте Минздрава.
Важно отметить, что полученные 2000 грн по программе «Скрининг здоровья 40+» нужно использовать не позднее 17 декабря. Люди, родившиеся в октябре-декабре, могут использовать полученные средства поддержки до 31 марта следующего года.
Неиспользованные до указанной даты средства автоматически вернутся в госбюджет, а повторное приглашение на чек-ап придет в следующем году.

Какие обследования входят в программу «Скрининг здоровья 40+»

В рамках программы проводятся обследования на наличие сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и расстройств ментального здоровья. Скрининг включает:
  1. Физикальные исследования (измерение АД, частоты и ритма пульса, массы тела, роста, окружности талии, определение индекса массы тела).
  2. Опрос относительно факторов, оказывающих существенное влияние на риск возникновения инфарктов, инсультов и сахарного диабета (курение, употребление алкоголя, уровня двигательной активности, семейного анамнеза).
  3. Лабораторные исследования (липидограмма, тест на гликированный гемоглобин, по показаниям — дополнительные анализы).
По результатам обследований врач предоставит персональные рекомендации по улучшению здоровья или (при необходимости) сформирует электронное направление к соответствующему специалисту.
