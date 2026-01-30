Місячні тарифи на газ у лютому зростуть більш ніж на 2 грн
Газопостачальні компанії оприлюднили тарифи на лютий 2026 року. Річні ціни для побутових споживачів залишилися без змін, водночас місячні тарифи зросли більш ніж на 2 грн порівняно із січнем.
Про це повідомляє ГазПравда.
Скільки постачальників працює на ринку
Станом на лютий 2026 року на ринку природного газу для населення працюють вісім газопостачальних компаній:
- чотири з них пропонують виключно річні тарифи;
- ще чотири — як річні, так і місячні змінні ціни.
Річні тарифи на газ для побутових споживачів коливаються в межах від 7,96 до 9,99 грн за кубометр.
Місячні змінні тарифи різняться залежно від постачальника — від 8,46 до 28,00 грн за кубометр.
Нагадаємо, що базовими для населення є саме річні тарифи. А 98% українських побутових споживачів (це — понад 12 млн домогосподарств) «блакитне паливо» постачає ГК «Нафтогаз України». Її річний тариф, який діятиме щонайменше до квітня 2026 року, 7,96 грн за куб.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що за словами директорки-розпорядниці МВФ Крісталіни Георгієвієвої, Україна може стати «економічним левом Європи», але для цього потрібно відмовитися від субсидування електроенергії та опалення.
Серед ключових незавершених справ країни вона назвала енергетичні й комунальні субсидії. Електроенергія та опалення досі частково субсидуються, і, за її словами, від цього потрібно поступово відмовлятися з огляду на стан державних фінансів.
