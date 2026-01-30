Місячні тарифи на газ у лютому зростуть більш ніж на 2 грн Сьогодні 09:45 — Особисті фінанси

Газопостачальні компанії оприлюднили тарифи на лютий 2026 року. Річні ціни для побутових споживачів залишилися без змін, водночас місячні тарифи зросли більш ніж на 2 грн порівняно із січнем.

Про це повідомляє ГазПравда.

Ціна на газ у лютому 2026 року, gazpravda.com.ua

Скільки постачальників працює на ринку

Станом на лютий 2026 року на ринку природного газу для населення працюють вісім газопостачальних компаній:

чотири з них пропонують виключно річні тарифи;

ще чотири — як річні, так і місячні змінні ціни.

Річні тарифи на газ для побутових споживачів коливаються в межах від 7,96 до 9,99 грн за кубометр.

Місячні змінні тарифи різняться залежно від постачальника — від 8,46 до 28,00 грн за кубометр.

Нагадаємо, що базовими для населення є саме річні тарифи. А 98% українських побутових споживачів (це — понад 12 млн домогосподарств) «блакитне паливо» постачає ГК «Нафтогаз України». Її річний тариф, який діятиме щонайменше до квітня 2026 року, 7,96 грн за куб.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що за словами директорки-розпорядниці МВФ Крісталіни Георгієвієвої, Україна може стати «економічним левом Європи», але для цього потрібно відмовитися від субсидування електроенергії та опалення.

Серед ключових незавершених справ країни вона назвала енергетичні й комунальні субсидії. Електроенергія та опалення досі частково субсидуються, і, за її словами, від цього потрібно поступово відмовлятися з огляду на стан державних фінансів.

