0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Місячні тарифи на газ у лютому зростуть більш ніж на 2 грн

Особисті фінанси
92
Місячні змінні тарифи різняться залежно від постачальника — від 8,46 до 28,00 грн за кубометр.
Місячні змінні тарифи різняться залежно від постачальника — від 8,46 до 28,00 грн за кубометр.
Газопостачальні компанії оприлюднили тарифи на лютий 2026 року. Річні ціни для побутових споживачів залишилися без змін, водночас місячні тарифи зросли більш ніж на 2 грн порівняно із січнем.
Про це повідомляє ГазПравда.
Ціна на газ у лютому 2026 року
Ціна на газ у лютому 2026 року, gazpravda.com.ua

Скільки постачальників працює на ринку

Станом на лютий 2026 року на ринку природного газу для населення працюють вісім газопостачальних компаній:
  • чотири з них пропонують виключно річні тарифи;
  • ще чотири — як річні, так і місячні змінні ціни.
Річні тарифи на газ для побутових споживачів коливаються в межах від 7,96 до 9,99 грн за кубометр.
Місячні змінні тарифи різняться залежно від постачальника — від 8,46 до 28,00 грн за кубометр.
Нагадаємо, що базовими для населення є саме річні тарифи. А 98% українських побутових споживачів (це — понад 12 млн домогосподарств) «блакитне паливо» постачає ГК «Нафтогаз України». Її річний тариф, який діятиме щонайменше до квітня 2026 року, 7,96 грн за куб.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що за словами директорки-розпорядниці МВФ Крісталіни Георгієвієвої, Україна може стати «економічним левом Європи», але для цього потрібно відмовитися від субсидування електроенергії та опалення.
Серед ключових незавершених справ країни вона назвала енергетичні й комунальні субсидії. Електроенергія та опалення досі частково субсидуються, і, за її словами, від цього потрібно поступово відмовлятися з огляду на стан державних фінансів.
За матеріалами:
Finance.ua
Ціни на газКомунальні послугиТарифи
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems