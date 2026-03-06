Кабмин утвердил реестр военнослужащих: что изменится для военных
Кабинет Министров утвердил порядок ведения Государственного реестра военнослужащих — единого цифрового источника данных о военных Вооруженных силах Украины и Государственной специальной службы транспорта.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Реестр должен стать основой для создания электронного военно-учетного документа, автоматизации учета и более быстрого доступа к социальным гарантиям и государственным сервисам, в частности через приложение «Армия+».
Что изменится для военнослужащих, ВСУ и государства
После запуска реестра военнослужащие и члены их семей получат ряд изменений в доступе к государственным услугам.
В частности, предусматривается:
- сокращение бумажных процедур и повторного представления одинаковых документов и персональных данных;
- более быстрый и более простой доступ к социальным гарантиям и цифровым сервисам, прежде всего через «Армия+»;
- повышенный уровень защиты персональных данных.
Создание реестра должно обеспечить формирование единого, полного и верифицированного источника информации о военнослужащих.
Ожидается, что это позволит:
- принимать управленческие решения на основе актуальных данных;
- повысить эффективность работы уполномоченных лиц благодаря автоматизации учетных процессов.
Что это значит для государства:
- согласованность государственных информационных систем;
- больше прозрачности и точности в данных;
- более эффективное использование государственных ресурсов.
Порядок четко определяет правила формирования, обновления, хранения и защиты данных и условия доступа к ним. Предусмотрено электронное взаимодействие с другими государственными реестрами, чтобы обеспечить точность, актуальность и автоматизацию получения данных — в частности, с Единым государственным демографическим реестром, Государственным реестром актов гражданского состояния и Государственным реестром физических лиц — налогоплательщиков.
Поделиться новостью
Также по теме
Кабмин утвердил реестр военнослужащих: что изменится для военных
Венгерские власти показали деньги и слитки, которые изъяли во время задержания украинских инкассаторов (фото, видео)
Польша закрывает воздушное пространство на востоке страны у границы с Украиной
Розничные цены на украинских заправках продолжают расти (таблица)
Где в Украине активно продают и покупают автомобили (инфографика)
Кому война на Ближнем Востоке грозит дефицитом продуктов