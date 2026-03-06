Кабмин утвердил реестр военнослужащих: что изменится для военных Сегодня 20:29

Реестр военнослужащих станет основой электронного военного документа

Кабинет Министров утвердил порядок ведения Государственного реестра военнослужащих — единого цифрового источника данных о военных Вооруженных силах Украины и Государственной специальной службы транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Реестр должен стать основой для создания электронного военно-учетного документа, автоматизации учета и более быстрого доступа к социальным гарантиям и государственным сервисам, в частности через приложение «Армия+».

Что изменится для военнослужащих, ВСУ и государства

После запуска реестра военнослужащие и члены их семей получат ряд изменений в доступе к государственным услугам.

В частности, предусматривается:

сокращение бумажных процедур и повторного представления одинаковых документов и персональных данных;

более быстрый и более простой доступ к социальным гарантиям и цифровым сервисам, прежде всего через «Армия+»;

повышенный уровень защиты персональных данных.

Создание реестра должно обеспечить формирование единого, полного и верифицированного источника информации о военнослужащих.

Ожидается, что это позволит:

принимать управленческие решения на основе актуальных данных;

повысить эффективность работы уполномоченных лиц благодаря автоматизации учетных процессов.

Что это значит для государства:

согласованность государственных информационных систем;

больше прозрачности и точности в данных;

более эффективное использование государственных ресурсов.

Порядок четко определяет правила формирования, обновления, хранения и защиты данных и условия доступа к ним. Предусмотрено электронное взаимодействие с другими государственными реестрами, чтобы обеспечить точность, актуальность и автоматизацию получения данных — в частности, с Единым государственным демографическим реестром, Государственным реестром актов гражданского состояния и Государственным реестром физических лиц — налогоплательщиков.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.