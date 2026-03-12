0 800 307 555
Когда введут НДС для ФЛП — сроки принятия закона

В Раде объяснили, когда могут принять НДС для ФЛП
Введение обязательной регистрации плательщиками налога на добавленную стоимость (НДС) для физических лиц-предпринимателей вряд ли будет рассмотрено Верховной Радой в марте. Наиболее реалистичный срок голосования — конец апреля.
Об этом заявил глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев.

Почему закон не смогут принять быстро

По словам Гетманцева, даже если правительство немедленно подаст соответствующий законопроект, парламент не сможет быстро пройти все регламентные процедуры.
В марте предусмотрено только две пленарные недели, а на представление альтернативных законопроектов отводится 14 дней. Поэтому оперативное принятие документа практически невозможно.
В то же время, он отметил, что реформа системы единого налога действительно назрела, но, по его мнению, рассматривать ее целесообразнее после завершения войны.
Гетманцев также подчеркнул, что идея распространения НДС на предпринимателей заложена в Национальной стратегии доходов и частично основывается на польской модели налогообложения.

Что предлагает законопроект Минфина

Ранее Finance.ua писал, что миссия Международного валютного фонда и украинские власти согласовали на уровне персонала новую программу в рамках Механизма расширенного финансирования. В рамках новой программы с Международным валютным фондом в Украине готовится введение НДС для ФЛП с доходом более 1 млн гривен.
Законопроект Министерства финансов Украины предусматривает, что с 1 января 2027 года плательщики единого налога (кроме электронных резидентов третьей группы) должны будут регистрироваться плательщиками НДС, если за последние 12 месяцев их объем операций по продаже товаров или услуг превысил 1 млн грн без НДС.
По данным за 2024 год, такая норма может коснуться примерно 660 тыс. плательщиков единого налога, преимущественно предпринимателям второй и третьей групп.
Позже мы сообщали, что Кабмин в феврале не будет вносить в Верховную Раду законопроект о введении обязательного НДС для физических лиц-предпринимателей. На фоне последствий массированных атак на энергетическую инфраструктуру Международный валютный фонд согласился пересмотреть часть предварительных фискальных требований к Украине.
Светлана Вышковская
Редактор
Finance.ua
Payment systems