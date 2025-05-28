Как повлияет 230 В в сети на технику: ответ эксперта — Finance.ua
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Как повлияет 230 В в сети на технику: ответ эксперта

Энергетика
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Как повлияет 230 В в сети на технику: ответ эксперта
Как повлияет 230 В в сети на технику: ответ эксперта
Бытовая техника и электроника, которая есть у украинцев, не заметит официального изменения стандарта напряжения с 220 В на 230 В, но дорогие для потребителя гаджеты можно дополнительно оградить от потенциальных проблем в энергосети, подключая их через стабилизатор напряжения или источник бесперебойного питания.
Такое мнение высказал энергетический эксперт Геннадий Рябцев.
Он отметил, что решение о переходе на стандарт в 230 В было принято еще в 2014 году и сейчас только формализуется то, что уже есть на практике.
«Поэтому все, что нужно было сделать, и так было сделано в течение этого времени. Если посмотреть на шильдики (таблички на приборе, на которых размещена информация относительно него, — УНИАН) любого прибора, то на них будет записано 220−240 или 220−230. Это подтверждает, что любой прибор на это нормативное напряжение рассчитан», —
объяснил Рябцев.

Он напомнил, что реальное напряжение, согласно нормативам, может отличаться от номинального на плюс-минус 10%.
«Если говорить о реальном напряжении, а не номинальном, то оно меняется от нормативного на плюс-минус10%, то есть было 220 плюс-минус 10%, а сейчас 230 плюс-минус 10%. Обычно это в пределах от 210 Вольт до 240 Вольт. Те, кто приобрел, стабилизировался. может быть и 212 Вольт, а может быть и 242 Вольта. Это (решение НКРЭКУ о переходе на стандарт 230 Вольт) просто фиксация того состояния дел, которое уже и так сейчас есть», — отметил эксперт.
По его словам, не стоит беспокоиться из-за изменения стандарта напряжения и владельцев электроприборов и бытовой техники 1980−90 годов выпуска.
По материалам:
УНІАН
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