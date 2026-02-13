Почему программа «єОселя» не решает проблему обеспечения доступным жильем — Гетманцев
Государственная программа доступного ипотечного кредитования «єОселя» работает весьма неравномерно, ведь количество желающих присоединиться к ней почти в 20 раз больше, чем круг тех, кого она смогла уже охватить.
Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Он напомнил, что 3,5 года назад, в октябре 2022 года, в Украине была запущена программа доступного ипотечного кредитования «єОселя», которая предусматривала удешевление процентной ставки по кредитам на жилье для отдельных категорий граждан — военнослужащих, ветеранов, педагогов, медиков, научных работников и ВПЛ.
За это время более 23 тысяч украинских семей воспользовались программой, а общая сумма выданных кредитов превысила 40 миллиардов гривен.
Гетманцев подчеркнул, что это капля в море, если учитывать оценки Всемирного банка, Еврокомиссии и ООН, согласно которым потребности в восстановлении разрушенного жилья в ближайшее десятилетие достигают более 83 млрд долл. При этом эти цифры рассчитаны по состоянию на конец 2024 года, поэтому финальная сумма гораздо больше.
Нардеп отметил, что при нынешних объемах финансирования несложно сосчитать, сколько лет понадобится на решение проблемы обеспечения жильем тех, кто его лишился.
