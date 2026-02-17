0 800 307 555
«Кредиты 5−7−9%»: как кредитуют в зоне высокого военного риска

Кредит&Депозит
8
С начала 2026 года в рамках программы бизнес привлек 2,9 тыс. кредитов на общую сумму 13,5 млрд грн.
Об этом сообщает Минфин.

Кто больше всех получил

Больше всего кредитных средств было получено по следующим направлениям:
  • кредитование в зоне высокого военного риска — 5 млрд грн;
  • развитие перерабатывающей промышленности — 4,4 млрд грн;
  • инвестиционные проекты — 2 млрд грн.
Наиболее заметный рост по сумме выданных кредитов на этой неделе зафиксирован в кредитовании перерабатывающей промышленности (+800 млн грн).
Напомним, с начала действия программы (февраль 2020 года) предприниматели получили 137,4 тыс. кредитов на сумму 473,4 млрд грн. Из них в период военного положения — 102,6 тыс. кредитов на 383,8 млрд грн.

Какие регионы

В десятку лидеров по количеству взятых кредитов вошли четыре региона, относящихся к зонам высокого военного риска: Днепропетровская, Одесская, Киевская, Харьковская области.

Отрасли

Наибольшие объемы кредитования задействованы предприятиями в аграрном секторе, оптовой и розничной торговле, перерабатывающей промышленности.
Кредиты
