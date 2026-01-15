0 800 307 555
Реестр жилья для ВПЛ: когда заработает и какие преимущества дает

В Украине продолжается масштабная инвентаризация всей недвижимости в рамках закона № 4080-IX. Власти рассматривают этот процесс как один из ключевых инструментов для обеспечения внутренне перемещенных лиц жильем.
Об этом рассказал нардеп Павел Фролов.
Комиссии уже обследовали более 2000 объектов недвижимости. Они включены в перечень нуждающихся в восстановлении и могут быть отремонтированы за счет субвенций из государственного бюджета.
В то же время Реестр жилья, который должен стать основной базой для поиска доступного жилья для ВПЛ, пока не функционирует. Поэтому миллионы переселенцев не могут воспользоваться этим инструментом.

Что будет в Реестре жилья

Ожидается, что Реестр жилья будет предоставлять:
  • подробную информацию об объектах — фото, техническое состояние, количество мест для проживания;
  • возможность выбирать жилье в любом регионе Украины;
  • интерактивная карта с открытым доступом для граждан и органов власти;
  • прозрачные механизмы привлечения инвестиций от партнеров.
Официальный запуск Реестра намечен на 1 октября 2026 года. В то же время инициаторы проекта заявляют, что и далее будут настаивать на ускорении его создания как важного инструмента поддержки ВПЛ.

Дефицит жилья в Украине

Ранее мы сообщали, что в результате войны Украина столкнулась с «беспрецедентным жилищным кризисом». К такому выводу пришли в ООН.
«Дефицит муниципального жилья в сочетании с недостаточно урегулированным рынком аренды и масштабным перемещением населения, вызванным бегством людей от войны, оказал серьезное давление на наличие и доступность жилья», — говорится в их сообщении.
В то же время, государство предусмотрело дополнительные механизмы для постановки ВПЛ на квартирный учет даже тогда, когда у людей формально есть жилье на оккупированных территориях или жилье было разрушено. По ссылке мы объясняли, как ВПЛ может встать на квартирный учет.
Светлана Вышковская
