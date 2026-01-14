Сколько украинцев планируют купить недвижимость в 2026 году — опрос
Платформа OLX Недвижимость провела опрос среди украинцев относительно планов и приоритетов в покупке, продаже и аренде жилья в 2026 году. Более 20% украинцев планируют купить жилье, опередив рост цен на недвижимость.
По результатам опроса, 54% украинцев планируют покупку жилья в 2026 году или в перспективе ближайших 5 лет. Основной мотив для большинства респондентов — улучшение жилищных условий. Подавляющая часть опрошенных рассматривает покупку недвижимости для собственного проживания, предпочитая вторичном рынке.
Текущие условия проживания
По состоянию на момент опроса, 41% респондентов проживают в собственном отдельном жилье. Еще 19% проживают вместе с родителями или родственниками, столько же арендуют жилье самостоятельно. 12% живут вместе с партнером или друзьями, а 3% - в общежитиях.
Большинство опрошенных (69%) не планируют никаких изменений с имеющейся недвижимостью. В то же время, 17% намерены продать жилье, а 14% - сдать его в аренду.
Планы на покупку недвижимости
Покупку недвижимости в течение 2026 года планируют 23% опрошенных. Еще 31% рассматривают покупку в более долгосрочной перспективе — в течение следующих пяти лет. В то же время 46% респондентов пока не планируют покупать жилье.
Среди планирующих покупку 43% назвали основной причиной улучшение жилищных условий. По 22% респондентов связывают решение о покупке с переездом или сменой семейного статуса. Практически каждый пятый опрошенный (19%) рассматривает недвижимость как инвестицию либо метод сбережения средств. Еще 19% ориентируются на доступность ипотечных или кредитных программ, а 5% планируют приобрести недвижимость для развития собственного бизнеса.
Бюджет на покупку
Возможность использования кредитов для покупки жилья допускают 32% респондентов. Почти та же доля (31%) планирует приобрести недвижимость исключительно за собственные средства. Государственной программой «єОселя» готовы воспользоваться 31% опрошенных, еще 6% рассматривают другие кредитные программы.
Что касается бюджета на покупку жилья — 42% респондентов ориентируются на сумму до 30 тыс. долларов. Еще 39% планируют потратить 30−60 тыс. долларов, 15% - 60−150 тыс. долларов, и только 4% - более 150 тыс. долларов.
Какой тип недвижимости планируют покупать украинцы
Подавляющее большинство опрошенных (93%) планируют купить жилую недвижимость — квартиру или дом. Земельные участки рассматривают 4% респондентов, коммерческую недвижимость — 2%, другие варианты — 1,5%.
Почти половина участников опроса (48%) предпочитает вторичный рынок. Новостройки, уже введенные в эксплуатацию, выбирают 18%, а объекты на стадии строительства — 7%.
Для проживания планируют использовать приобретенную недвижимость 63% респондентов. Сдавать жилье в долгосрочную аренду намерены 12%, в посуточную — 1%, еще около 6% рассматривают оба варианта.
Самые популярные регионы для покупки жилья
Чаще всего украинцы рассматривают покупку жилья в Киевской области — 35%. Далее по популярности следуют Львовская (14%), Одесская (10%), Ивано-Франковская (9%) и Днепропетровская (9%) области.
Самый низкий интерес к покупке жилья зафиксирован в прифронтовых регионах.
Факторы, влияющие на решение о покупке недвижимости
Для более чем половины опрошенных (51%) важнейшим фактором является стабильность собственных доходов и экономические прогнозы. Уровень цен на рынке недвижимости важен для 41%, ситуация на фронте и риски безопасности — для 40% респондентов. 29% опрошенных важно наличие государственных программ поддержки, 8% - международная помощь.
Экономические ожидания респондентов также влияют на решение о покупке жилья. 41% опрошенных откладывают приобретение жилья из-за экономической ситуации, 23% планируют купить заранее, чтобы опередить рост цен на недвижимость.
