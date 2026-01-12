0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рекорд по арендной плате за землю в 2025 году: какой город в лидерах

Казна и Политика
35
Рекорд по арендной плате за землю в 2025 году: какой город в лидерах
Рекорд по арендной плате за землю в 2025 году: какой город в лидерах
Львов в 2025 году получил рекордные поступления от аренды земли.
Об этом сообщил заместитель городского головы по градостроительству Любомир Зубач, пишет tvoemisto.tv.
В бюджет города поступило 821 млн грн — на 200 млн больше, чем запланировано в начале года.
К этой сумме добавляются поступления от земельных сервитутов и возмещений за фактическое землепользование еще 878 млн грн.
«Это своеобразный рекорд, и очень радует, потому что понятно, что это средства, которые пойдут и в поддержку ВСУ в частности», — сказал он.
Рекорд по арендной плате за землю в 2025 году: какой город в лидерах
По его словам, такие результаты стали возможны благодаря системной работе нескольких структур.
«За любыми цифрами стоят люди. Скоординированные усилия управления земельных ресурсов, специально созданного управления госконтроля за использованием и охраной земель, профессиональная деятельность правового отдела — это все имело одну цель», — объяснил Зубач.
В 2025 году проводились земельные аукционы через прозрачную электронную систему, введена новая денежная оценка участков, осуществлялся контроль за их использованием, а юристы департамента вели судебно-претензионную работу.
По годам поступления от аренды земли во Львове выглядят так:
  • 2022 год — более 418 млн грн.
  • 2023 год — почти 538 млн грн.
  • 2024 год — почти 632 млн грн.
  • 2025 год — 821,2 млн грн.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems