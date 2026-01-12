Рекорд по арендной плате за землю в 2025 году: какой город в лидерах
Львов в 2025 году получил рекордные поступления от аренды земли.
Об этом сообщил заместитель городского головы по градостроительству Любомир Зубач, пишет tvoemisto.tv.
В бюджет города поступило 821 млн грн — на 200 млн больше, чем запланировано в начале года.
К этой сумме добавляются поступления от земельных сервитутов и возмещений за фактическое землепользование еще 878 млн грн.
«Это своеобразный рекорд, и очень радует, потому что понятно, что это средства, которые пойдут и в поддержку ВСУ в частности», — сказал он.
По его словам, такие результаты стали возможны благодаря системной работе нескольких структур.
«За любыми цифрами стоят люди. Скоординированные усилия управления земельных ресурсов, специально созданного управления госконтроля за использованием и охраной земель, профессиональная деятельность правового отдела — это все имело одну цель», — объяснил Зубач.
В 2025 году проводились земельные аукционы через прозрачную электронную систему, введена новая денежная оценка участков, осуществлялся контроль за их использованием, а юристы департамента вели судебно-претензионную работу.
По годам поступления от аренды земли во Львове выглядят так:
- 2022 год — более 418 млн грн.
- 2023 год — почти 538 млн грн.
- 2024 год — почти 632 млн грн.
- 2025 год — 821,2 млн грн.
