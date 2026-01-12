Рекорд по арендной плате за землю в 2025 году: какой город в лидерах Сегодня 19:00 — Казна и Политика

Рекорд по арендной плате за землю в 2025 году: какой город в лидерах

Львов в 2025 году получил рекордные поступления от аренды земли.

Об этом сообщил заместитель городского головы по градостроительству Любомир Зубач, пишет tvoemisto.tv.

В бюджет города поступило 821 млн грн — на 200 млн больше, чем запланировано в начале года.

К этой сумме добавляются поступления от земельных сервитутов и возмещений за фактическое землепользование еще 878 млн грн.

«Это своеобразный рекорд, и очень радует, потому что понятно, что это средства, которые пойдут и в поддержку ВСУ в частности», — сказал он.

По его словам, такие результаты стали возможны благодаря системной работе нескольких структур.

«За любыми цифрами стоят люди. Скоординированные усилия управления земельных ресурсов, специально созданного управления госконтроля за использованием и охраной земель, профессиональная деятельность правового отдела — это все имело одну цель», — объяснил Зубач.

В 2025 году проводились земельные аукционы через прозрачную электронную систему, введена новая денежная оценка участков, осуществлялся контроль за их использованием, а юристы департамента вели судебно-претензионную работу.

По годам поступления от аренды земли во Львове выглядят так:

2022 год — более 418 млн грн.

2023 год — почти 538 млн грн.

2024 год — почти 632 млн грн.

2025 год — 821,2 млн грн.

