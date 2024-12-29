Когда могут арестовать имущество налогоплательщика — Finance.ua

Когда могут арестовать имущество налогоплательщика Сегодня 09:14 — Личные финансы

Когда могут арестовать имущество налогоплательщика

Арест имущества — это серьезный юридический инструмент, который может применяться в различных ситуациях, чтобы обеспечить исполнение судебных решений или защитить интересы сторон по спорным вопросам. Однако законодательство четко определяет, при каких обстоятельствах возможно наложение ареста.

Вопрос административного ареста имущества плательщика, имеющего налоговый долг, урегулирован нормами ст. 94 НКУ сообщают в Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области.

Когда могут арестовать имущество

Арест имущества может быть применен, если выясняется одно из следующих обстоятельств:

налогоплательщик нарушает правила отчуждения имущества, находящегося в налоговом залоге;

физическое лицо, имеющее налоговый долг, уезжает за границу;

налогоплательщик отказывается от проведения документальной или фактической проверки при наличии законных оснований для ее проведения или от допуска должностных лиц контролирующего органа;

отсутствуют разрешения (лицензии) на осуществление хозяйственной деятельности, а также при отсутствии регистраторов расчетных операций и/или программных регистраторов расчетных операций, зарегистрированных в установленном законодательством порядке, кроме случаев, определенных законодательством;

отсутствует регистрация лица как налогоплательщика в контролирующем органе, если такая регистрация является обязательной в соответствии с настоящим Кодексом, или когда налогоплательщик, получивший налоговое уведомление-решение или имеющий налоговый долг, совершает действия по переводу имущества за пределы Украины, его сокрытию или передаче другим лицам;

налогоплательщик отказывается от проведения проверки состояния хранения имущества, находящегося в налоговом залоге;

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налогоплательщик не допускает налогового управляющего к составлению акта описания имущества, передаваемого в налоговый залог;

налогоплательщик (его должностные лица или лица, осуществляющие наличные расчеты и/или осуществляющие деятельность, подлежащую лицензированию) отказывается от проведения в соответствии с требованиями настоящего Кодекса инвентаризации основных средств, товарно-материальных ценностей, средств (снятие остатков товарно-материальных ценностей, наличных);

нерезидент начинает и/или осуществляет хозяйственную деятельность через постоянное представительство на территории Украины без взятия на налоговый учет, что подтверждается актом проверки. Арест может быть наложен контролирующим органом на любое имущество налогоплательщика, кроме имущества, на которое не может быть обращено взыскание по закону и средств на счете налогоплательщика.

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