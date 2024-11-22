Рада поддержала законопроект об автоматизированном аресте средств должников в банках — Finance.ua

Рада поддержала законопроект об автоматизированном аресте средств должников в банках
Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона № 9363 «О внесении изменений в некоторые законы Украины по цифровизации исполнительного производства». Ожидается, что реализация положений этого законопроекта увеличит поступления в государственный бюджет за счет взысканных с должников средств.
По словам авторов документа, он направлен на осовременивание и цифровизацию некоторых этапов исполнительного производства, что будет способствовать оптимизации стадий исполнительного производства, сроков совершения исполнительных действий и повышению эффективности исполнительного производства.
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«Скорейшее принятие проекта закона будет способствовать оптимизации стадий исполнительного производства, сроков совершения исполнительных действий и повышению эффективности исполнительного производства. При этом реализация проекта закона возможна без осуществления каких-либо расходов из Государственного бюджета Украины, а только будет служить увеличению поступлений в него за счет взысканных с должников средств», — прокомментировали в Министерстве юстиции.
Что предусматривает законопроект:
- исключение человека из Единого реестра должников только в случае полной уплаты долга;
- расширение функционала автоматизированной системы исполнительного производства, в частности, по взаимодействию исполнителей с госорганами, банками, другими финансовыми учреждениями и небанковскими поставщиками платежных услуг;
- введение взаимодействия между Единым реестром должников и другими реестрами с целью недопущения отчуждения должником имущества;
- возможность формирования справки о наличии/отсутствии сведений о лице в Едином реестре должников;
- усовершенствование порядка обращения взыскания на средства должников на счетах в банках и других финансовых учреждениях;
- автоматизированный арест средств граждан, которые они задолжали банкам или небанковским поставщикам платежных услуг, имеющих право открывать платежные счета;
- возобновление исполнительного производства в случае повторного предъявления исполнительного документа, а не открытие нового исполнительного производства;
- определение порядка обращения взыскания на средства должника, находящиеся на депозитных счетах;
- внедрение автоматизированного взаимодействия системы с системой депозитарного учета ценных бумаг.
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