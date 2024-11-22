Рада поддержала законопроект об автоматизированном аресте средств должников в банках — Finance.ua

Рада поддержала законопроект об автоматизированном аресте средств должников в банках Сегодня 10:02 — Финтех и Карты

Рада поддержала законопроект об автоматизированном аресте средств должников в банках

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона № 9363 «О внесении изменений в некоторые законы Украины по цифровизации исполнительного производства». Ожидается, что реализация положений этого законопроекта увеличит поступления в государственный бюджет за счет взысканных с должников средств.

По словам авторов документа, он направлен на осовременивание и цифровизацию некоторых этапов исполнительного производства, что будет способствовать оптимизации стадий исполнительного производства, сроков совершения исполнительных действий и повышению эффективности исполнительного производства.

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«Скорейшее принятие проекта закона будет способствовать оптимизации стадий исполнительного производства, сроков совершения исполнительных действий и повышению эффективности исполнительного производства. При этом реализация проекта закона возможна без осуществления каких-либо расходов из Государственного бюджета Украины, а только будет служить увеличению поступлений в него за счет взысканных с должников средств», — прокомментировали в Министерстве юстиции.

Что предусматривает законопроект:

исключение человека из Единого реестра должников только в случае полной уплаты долга;

расширение функционала автоматизированной системы исполнительного производства, в частности, по взаимодействию исполнителей с госорганами, банками, другими финансовыми учреждениями и небанковскими поставщиками платежных услуг;

введение взаимодействия между Единым реестром должников и другими реестрами с целью недопущения отчуждения должником имущества;

возможность формирования справки о наличии/отсутствии сведений о лице в Едином реестре должников;

усовершенствование порядка обращения взыскания на средства должников на счетах в банках и других финансовых учреждениях;

автоматизированный арест средств граждан, которые они задолжали банкам или небанковским поставщикам платежных услуг, имеющих право открывать платежные счета;

возобновление исполнительного производства в случае повторного предъявления исполнительного документа, а не открытие нового исполнительного производства;

определение порядка обращения взыскания на средства должника, находящиеся на депозитных счетах;

внедрение автоматизированного взаимодействия системы с системой депозитарного учета ценных бумаг.

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