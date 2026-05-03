В одной из стран ЕС признали украинские водительские права

Соглашение о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений имеет особое значение в условиях миграционных процессов, вызванных войной рф против Украины, когда значительное количество украинских граждан вынужденно находится за рубежом, в частности в Латвийской Республике.
«Это уже шестая такая сделка. Напомню, что соответствующие договоренности действуют с Испанией, Италией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Литвой и Турцией», — отметил замминистра внутренних дел Богдан Драпятый.
По его словам, в последние годы Украина обеспечила существенный и динамичный прогресс в минимизации коррупционных рисков, связанных с получением водительского удостоверения.
«Такие системные изменения способствуют повышению безопасности дорожного движения и укрепляют доверие международных партнеров к уровню знаний и навыков украинских водителей», — подчеркнул Драпятый.