ТОП-10 самых популярных в Украине подержанных кроссоверов (инфографика)

Технологии&Авто
Самые популярные в Украине кроссоверы с пробегом
В течение I кв. 2026 года украинцы приобрели 50,1 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Из этого количества абсолютное большинство составляли кроссоверы — 53%.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Как отмечают аналитики, средний возраст ввезенных из-за границы б/у SUV составляет 8 лет.
Какие двигатели преобладают:
  • бензиновые — 61%;
  • дизельные — 21%;
  • гибриды — 8%;
  • электрические — 7%;
  • ГБО — 3%.
ТОП-10 самых популярных в Украине подержанных кроссоверов из-за рубежа
ТОП-10 самых популярных в Украине подержанных кроссоверов из-за рубежа, Инфографика создана с помощью ИИ
Ранее Finance.ua писал, что украинцы предпочитают кроссоверы и внедорожники как среди новых авто, так и среди подержанных. Доля SUV в продажах новых машин достигла почти 87%, а среди импортированных автомобилей с пробегом превышает половину.
Лидером среди новых авто стал Renault Duster — украинцы приобрели 743 таких автомобиля. Среди подержанных наибольшим спросом пользовался Audi Q5.
По материалам:
Finance.ua
АвтоАвторынок УкраиныУкравтопромКроссовер
