ТОП-10 самых популярных в Украине подержанных кроссоверов (инфографика)

Самые популярные в Украине кроссоверы с пробегом

В течение I кв. 2026 года украинцы приобрели 50,1 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Из этого количества абсолютное большинство составляли кроссоверы — 53%.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Как отмечают аналитики, средний возраст ввезенных из-за границы б/у SUV составляет 8 лет.

Какие двигатели преобладают:

бензиновые — 61%;

дизельные — 21%;

гибриды — 8%;

электрические — 7%;

ГБО — 3%.

ТОП-10 самых популярных в Украине подержанных кроссоверов из-за рубежа, Инфографика создана с помощью ИИ

Ранее Finance.ua писал , что украинцы предпочитают кроссоверы и внедорожники как среди новых авто, так и среди подержанных. Доля SUV в продажах новых машин достигла почти 87%, а среди импортированных автомобилей с пробегом превышает половину.

Лидером среди новых авто стал Renault Duster — украинцы приобрели 743 таких автомобиля. Среди подержанных наибольшим спросом пользовался Audi Q5.

