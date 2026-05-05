Украинцы массово покупают электромобили внутри страны (инфографика) Сегодня 14:05 — Технологии&Авто

В апреле рынок электромобилей в Украине продемонстрировал разнонаправленную динамику. Общее количество регистраций достигло 9122 единиц, однако структура рынка существенно изменилась по сравнению с прошлым годом. Ключевой тенденцией стало смещение спроса от импорта дорогих автомобилей к внутренней перепродаже, а также усиление позиций китайских производителей в сегменте новых авто.

Об этом свидетельствуют данные Института исследований авторынка.

Аналитики ИИА отмечают, что рост внутреннего рынка был ожидаемым на фоне удорожания импорта из-за НДС. В то же время, предложение на вторичном рынке может сокращаться из-за ограниченного пополнения, что потенциально будет влиять на цены.

Также подтверждается долговременная тенденция доминирования китайских производителей в сегменте новых электромобилей.

Электромобили в Украине — динамика рынка 2025−2026, eauto.org.ua

Новые электромобили

Сегмент новых электромобилей в апреле фактически контролировали производители из Китая. Их доля достигла 82%.

Лидером рынка остается компания BYD, в частности благодаря моделям Leopard 3 и Sea Lion 06. Европейские бренды потеряли позиции и конкурируют за места в нижней части рейтинга.

В частности Volkswagen с моделью ID. Unyx (преимущественно китайского производства) пытается удержаться среди лидеров, однако растет конкуренция со стороны Zeekr и Xiaomi.

Импорт новых электрокаров вырос на 118,5% по сравнению с мартом, что свидетельствует о возобновлении поставок после начала года. В то же время в годовом измерении показатель остается на 45,8% ниже.

Новые электромобили, eauto.org.ua

Импорт подержанных авто

Сегмент импорта подержанных электромобилей претерпел существенный спад. В апреле объемы снизились на 54% в годовом исчислении до 2 208 растаможенных авто.

Основным фактором стало введение налога на добавленную стоимость. Спрос сосредоточился на проверенных моделях, включая Nissan Leaf и Tesla Model 3 и Tesla Model Y.

В сравнении с мартом сегмент вырос на 29,1%, что свидетельствует о частичной стабилизации после резкого сокращения.

Импорт подержанных авто, eauto.org.ua

Внутренний рынок

Внутренний рынок перепродаж стал наиболее динамичным сегментом. В апреле количество сделок выросло на 136,3% в годовом исчислении до 6 407.

Рост объясняется удорожанием импорта и повышением цен на традиционное горючее. Основной спрос сосредоточен на уже имеющихся в Украине автомобилях.

Лидирующие позиции сохраняют модели Tesla и Nissan. Среди популярных также Renault Zoe.

Внутренний рынок, eauto.org.ua

Грузовые электромобили

Коммерческий сегмент также демонстрирует постепенный переход на электротягу, хотя здесь бизнес действует еще более осторожно, чем частные владельцы.

В апреле в Украину прибыло 114 подержанных электрогрузовиков. Бесспорным фаворитом в этой нише остается Renault Kangoo ZE, на который приходится ровно половина всех регистраций сегмента.

Также автопарки предпринимателей пополнили по десятку экземпляров Nissan eNV200, Mercedes-Benz Vito и Sprinter.

В то же время рынок новой электрической грузовой техники пока находится в состоянии символического присутствия: за весь месяц было зарегистрировано всего 7 таких единиц.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отрицает возможность введения налога на электрокары. «В Комитете есть много законопроектов, у которых, скажем мягко, перспективы сомнительные. Поэтому нет, налог на электрокары, как и любые новые налоги, Комитетом не рассматриваются», — подчеркнул депутат.

Інститут досліджень авторинку

