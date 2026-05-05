0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцы массово покупают электромобили внутри страны (инфографика)

Технологии&Авто
76
Украинцы массово покупают электромобили внутри страны (инфографика)
Украинцы массово покупают электромобили внутри страны (инфографика)
В апреле рынок электромобилей в Украине продемонстрировал разнонаправленную динамику. Общее количество регистраций достигло 9122 единиц, однако структура рынка существенно изменилась по сравнению с прошлым годом. Ключевой тенденцией стало смещение спроса от импорта дорогих автомобилей к внутренней перепродаже, а также усиление позиций китайских производителей в сегменте новых авто.
Об этом свидетельствуют данные Института исследований авторынка.
Аналитики ИИА отмечают, что рост внутреннего рынка был ожидаемым на фоне удорожания импорта из-за НДС. В то же время, предложение на вторичном рынке может сокращаться из-за ограниченного пополнения, что потенциально будет влиять на цены.
Также подтверждается долговременная тенденция доминирования китайских производителей в сегменте новых электромобилей.
Электромобили в Украине — динамика рынка 2025−2026
Электромобили в Украине — динамика рынка 2025−2026, eauto.org.ua

Новые электромобили

Сегмент новых электромобилей в апреле фактически контролировали производители из Китая. Их доля достигла 82%.
Лидером рынка остается компания BYD, в частности благодаря моделям Leopard 3 и Sea Lion 06. Европейские бренды потеряли позиции и конкурируют за места в нижней части рейтинга.
В частности Volkswagen с моделью ID. Unyx (преимущественно китайского производства) пытается удержаться среди лидеров, однако растет конкуренция со стороны Zeekr и Xiaomi.
Импорт новых электрокаров вырос на 118,5% по сравнению с мартом, что свидетельствует о возобновлении поставок после начала года. В то же время в годовом измерении показатель остается на 45,8% ниже.
Новые электромобили
Новые электромобили, eauto.org.ua

Импорт подержанных авто

Сегмент импорта подержанных электромобилей претерпел существенный спад. В апреле объемы снизились на 54% в годовом исчислении до 2 208 растаможенных авто.
Основным фактором стало введение налога на добавленную стоимость. Спрос сосредоточился на проверенных моделях, включая Nissan Leaf и Tesla Model 3 и Tesla Model Y.
В сравнении с мартом сегмент вырос на 29,1%, что свидетельствует о частичной стабилизации после резкого сокращения.
Импорт подержанных авто
Импорт подержанных авто, eauto.org.ua

Внутренний рынок

Внутренний рынок перепродаж стал наиболее динамичным сегментом. В апреле количество сделок выросло на 136,3% в годовом исчислении до 6 407.
Рост объясняется удорожанием импорта и повышением цен на традиционное горючее. Основной спрос сосредоточен на уже имеющихся в Украине автомобилях.
Лидирующие позиции сохраняют модели Tesla и Nissan. Среди популярных также Renault Zoe.
Внутренний рынок
Внутренний рынок, eauto.org.ua

Грузовые электромобили

Коммерческий сегмент также демонстрирует постепенный переход на электротягу, хотя здесь бизнес действует еще более осторожно, чем частные владельцы.
В апреле в Украину прибыло 114 подержанных электрогрузовиков. Бесспорным фаворитом в этой нише остается Renault Kangoo ZE, на который приходится ровно половина всех регистраций сегмента.
Также автопарки предпринимателей пополнили по десятку экземпляров Nissan eNV200, Mercedes-Benz Vito и Sprinter.
В то же время рынок новой электрической грузовой техники пока находится в состоянии символического присутствия: за весь месяц было зарегистрировано всего 7 таких единиц.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отрицает возможность введения налога на электрокары. «В Комитете есть много законопроектов, у которых, скажем мягко, перспективы сомнительные. Поэтому нет, налог на электрокары, как и любые новые налоги, Комитетом не рассматриваются», — подчеркнул депутат.
По материалам:
Інститут досліджень авторинку
АвтоЭлектромобили
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems