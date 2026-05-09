Лучшие гибридные кроссоверы в 2026 году (фото) Сегодня 22:11 — Технологии&Авто

Рынок гибридных кроссоверов в 2026 году демонстрирует быстрое развитие и предлагает водителям баланс между мощностью и экологичностью. Японские и корейские автопроизводители продолжают удерживать лидерство в сегменте самозарядных систем, не требующих подключения к розетке. Эксперты InsideEVs проанализировали главные новинки сезона, сосредоточившись на реальном расходе топлива и практичности в повседневном использовании.

Об этом пишет InsideEVs.

Универсальный выбор

Toyota RAV4 шестого поколения уверенно возглавляет список самых сбалансированных моделей.

Кроссовер получил обновленный дизайн, современную программную платформу Arene и усовершенствованный интерьер с большим количеством физических элементов управления.

Toyota RAV4

Силовая установка на базе 2,5-литрового двигателя в сочетании с электромоторами обеспечивает реальный расход горючего в городском цикле при благоприятной погоде около 4,2 л/100 км, а в смешанном режиме редко превышает 5,9 л/100 км.

Благодаря баку объемом 54,9 л, автомобиль способен преодолеть от 805 км до 965 км на одной заправке.

Роскошный комфорт

Lexus RX Hybrid остается лидером среди ценителей премиального сегмента.

Модель RX 350h демонстрирует значительное преимущество над чисто бензиновыми версиями, предлагая средний расход топлива на уровне 6,5 л/100 км.

Lexus RX Hybrid

Салон поражает качеством материалов, включая кожаную отделку, замшевые вставки и панорамную крышу.

Система полного привода работает слаженно, обеспечивая уверенность на любом покрытии при минимальном уровне шума в кабине.

Для больших семей альтернативой может стать удлиненная версия Lexus TX, предлагающая аналогичные технологии в большем кузове.

Семейное пространство

Toyota Grand Highlander Hybrid предлагает больше вместительность, есть варианты салона на шесть, семь или восемь мест.

Гибридная система с 2,4-литровым двигателем выдает суммарную мощность 245 л.с., что позволяет уверенно маневрировать даже при полной загрузке.

Средний расход горючего составляет около 6,9 л/100 км, что гораздо меньше показателей классических бензиновых аналогов.

Toyota Grand Highlander Hybrid

Особенностью модели является электронный привод, где дополнительный электромотор на задней оси включается только при потере сцепления с дорогой.

Это помогает сохранять топливную экономичность при повседневной езде, оставляя преимущества привода 4×4 для сложных условий. Интерьер чувствуется значительно дороже массовых моделей бренда, приближаясь по уровню исполнения к премиум-классу.

Доступная экономия

Kia Niro Hybrid выступает самым привлекательным вариантом по соотношению стоимости и технологичности.

Модель демонстрирует хороший показатель расхода горючего на уровне 4,4 л/100 км в смешанном цикле, что конкурирует с гораздо более дорогими гибридами.

Автомобиль предлагает качественный интерьер с двумя 12,3-дюймовыми дисплеями и поддержкой беспроводных сервисов.

Kia Niro Hybrid

Силовая установка мощностью 139 л. с. ориентирована на максимальную эффективность и спокойный стиль вождения. Просторный салон и продуманный багажный отсек делают Niro оптимальным выбором для городской семьи.

Японским конкурентом в этом классе выступает Toyota Corolla Cross Hybrid, однако корейская модель предлагает более богатое стандартное оснащение.

Майская новинка

Nissan Rogue e-Power готовится к выходу на рынок по необычной гибридной схеме, где бензиновый двигатель работает только как генератор.

Колеса вращаются исключительно с помощью электромоторов, что обеспечивает ощущение езды на электромобиле без необходимости подзарядки от сети.

Nissan Rogue e-Power

Ожидается, что такая система позволит потреблять менее 5,8 л/100 км в смешанном режиме.

Эта технология создает серьезную конкуренцию традиционным схемам параллельных гибридов.

