Zeekr выводит на рынок самый мощный и самый быстрый минивэн в мире (фото)

Zeekr выводит на рынок самый мощный и самый быстрый минивэн в мире

Zeekr 009 прошел обновление и стал мощнее, Фото: autohome.com.cn

Новый электромобиль Zeekr 009 2026 поступает в продажу. Премиальный минивэн теперь доступен в модификациях мощностью до 912 сил. Новый Zeekr 009 начнут продавать в Китае с 19 мая по цене примерно от 440 000 до 900 000 юаней ($64 700 — 132 300).

Об этом сообщает сайт Autohome.

Электромобиль Zeekr 009 прошел модернизацию и получил новые силовые установки. Топовая полноприводная версия теперь 912-сильная и разгоняется до 100 км/ч за 3,9 с — это самый мощный и самый быстрый минивэн в мире.

Топовая 912-сильная версия стартует до сотни за 3,9 с, Фото: autohome.com.cn

Заднеприводному Zeekr 009 увеличили отдачу до 416 л. с. и он стартует до сотни за 6,9 с. Максимальная скорость всех Zeekr 009 2026 ограничена на 220 км/ч.

В салоне заменили руль, Фото: autohome.com.cn

Запас хода составляет 740 км с задним приводом и 720 км с полным. Емкость батареи пока не вскрывается, однако известно, что она теперь 900-вольтная и поддерживает сверхбыструю (мощностью 1,2 МВт) зарядку на 80% за 10 минут.

Все кресла имеют электропривод, подогрев и вентиляцию, Фото: autohome.com.cn

5,2-метровый минивэн Zeekr 009 не изменился снаружи, а вот внутри заменили руль и многофункциональный джойстик. Модель предлагают в версиях на 6 и 7 мест: все кресла имеют электропривод, подогрев и вентиляцию, а сиденья первых двух рядов получили массаж. Кроме того, второй ряд можно развернуть.

