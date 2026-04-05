0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Porsche объявила о разработке новой версии Cayenne с двигателем внутреннего сгорания

Технологии&Авто
845
Компания Porsche разрабатывает новый Cayenne
Компания Porsche разрабатывает новый Cayenne
Компания Porsche подтвердила, что работает над новым поколением бензинового Cayenne, несмотря на появление полностью электрической версии модели.
Об этом сообщает Аutoblog.
В настоящее время производитель продолжает продавать Cayenne третьего поколения с двигателем внутреннего сгорания, который дебютировал в 2017 году как модель 2019 года. В 2024 году авто получило обновление, однако его возраст уже ощутим.
В то же время электрическая версия не связана технически с бензиновой, кроме названия, что позволяет бренду сохранять баланс между новыми технологиями и спросом клиентов.
Как отметил руководитель проекта Cayenne Ральф Келлер, компания не намерена отказываться от традиционных двигателей.
«Мы планируем хранить двигатели внутреннего сгорания и гибриды еще в течение следующего десятилетия», — сообщил Келлер.
Он также добавил, что при разработке новой модели могут быть использованы платформы MLB-Evo и PPC: «Мы можем использовать платформу MLB-Evo, и можем использовать платформу PPC. Всегда было успешно делиться этими решениями».
Ожидается, что новое поколение бензинового Cayenne появится в 2028—2029 годах.
Кроме того, Porsche усиливает сотрудничество с Audi. В частности, следующее поколение Macan будет базироваться на Audi Q5, а будущий трехрядный кроссовер бренда будет связан с новым Audi Q9. Вероятно, новый Cayenne также будет иметь более общие технические решения с моделями Audi.
Стоит отметить, что нынешний Cayenne уже использует общую платформу MLB-Evo с Audi Q7, однако в следующем поколении эта интеграция может стать еще глубже.
По материалам:
УНН
Авто
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems