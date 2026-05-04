Huawei готовится к доминированию на рынке ИИ-чипов Китая в 2026 году 04.05.2026

В 2026 году Huawei может стать лидером на внутреннем рынке микросхем для искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Financial Times.

Ожидается, что выручка компании в этом сегменте составит $12 млрд против $7,5 млрд в 2025 году.

Новые разработки

Технологические гиганты Китая уже разместили масштабные заказы на новые процессоры Ascend 950PR, а в IV квартале 2026 ожидается релиз обновленной версии 950DT.

Стремительный рост спроса обусловлен регуляторными барьерами для американской Nvidia.

Несмотря на наличие экспортных лицензий США, поставки передовых чипов H200 в Китай заблокированы из-за таможенных споров и требований Вашингтона по контролю за использованием продукции. В то же время китайские власти прямо рекомендуют местным компаниям переходить на отечественные аналоги.

Стратегия роста

Huawei агрессивно увеличивает производственные мощности, чтобы восполнить дефицит высокопроизводительных решений.

Если темпы выпуска продукции превысят прогнозы, рыночная доля компании и ее доходы возрастут еще более существенно, что окончательно закрепит за ней статус главного конкурента Nvidia внутри страны.

