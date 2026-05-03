Honda сворачивает продажи своего единственного электромобиля в Европе

Электрический кроссовер e:Ny1
Компания Honda сворачивает продажи своего единственного электрического кроссовера в Европе спустя три года после запуска. Главной причиной такого решения стал низкий спрос.
Почему Honda сворачивает продажи

Как отмечается, Honda не смогла догнать лидеров сегмента. Даже существенное снижение стоимости не помогло компании конкурировать с более доступными моделями от европейских и китайских производителей.
На больших рынках дилеры сейчас распродают только остатки автомобилей 2025 года выпуска. Новые партии на 2026 год на склады уже не поступают.
Электрический кроссовер e: Ny1, созданный как батарейная версия популярного HR-V, дебютировал в Европе в середине 2023 года. Автомобиль оснащен электродвигателем мощностью 204 л. с. и батареей на 68,8 кВт-ч, что обеспечивает до 412 км пробега по циклу WLTP.
Впрочем, даже после снижения цены на немецком рынке почти на 9 тыс. евро — до 38 990 евро — продажи остались минимальными: за год было реализовано чуть больше сотни автомобилей.
Остатки e: Ny1 компания планирует перенаправить в Великобританию и страны Скандинавии, где спрос на электротранспорт стабильно выше.
В Европе Honda будет делать ставку на гибридные и плагин-гибридные модели, которые стали основой ее модельного ряда после отказа от традиционных двигателей внутреннего сгорания в конце 2022 года.
Ранее Honda уже сократила ряд перспективных проектов для североамериканского рынка, признав, что дорогие электромобили пока что пользуются достаточным спросом.
