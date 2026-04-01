Электромобиль Honda e: NS2 вышел на новые рынки 01.04.2026, 02:44 — Технологии&Авто

Honda расширила географию продаж электрического кроссовера китайского производства

Компания Honda снова расширила географию продаж своего электрического кроссовера китайского производства — теперь модель доступна еще и в Таиланде. Там авто представлено в единой комплектации.

В серийном виде этот купевидный электрокроссовер «Хонды» дебютировал в 2023 году. Автомобиль первоначально был заявлен как китайский эксклюзив, локальная версия называется Honda e: NS2. Однако на этом рынке модель провалилась, так что от эксклюзивного статуса пришлось отказаться.

В начале текущего месяца электромобиль китайского производства почти одновременно был анонсирован для Японии и Таиланда. Причем в обеих странах модель была переименована: в Японии для нее возродили название Insight, а в Таиланде она превратилась в Honda e: N2.

Спрос на новом рынке

Тайское подразделение марки открыло прием заказов сразу после анонса. Теперь же модель полностью рассекретилась — презентацию провели в рамках Бангкокского автосалона. Кстати, в отличие от китайцев, тайцам модель понравилась.

Как сообщили в компании Honda, примерно через несколько недель e: N2 собрал более 2500 заявок.

In salоne ustanovlen uzkiy ekran priborov i bol'shoy planshet mul'timediynoy sistemy.

Технические характеристики

Длина кроссовера равна 4788 мм, ширина — 1838 мм, высота — 1570 мм, колесная база — 2735 мм.

Техника у тайского Honda e: N2 такая же, как у модели в Китае. На передней оси расположен электродвигатель мощностью 204 л.с., автомобиль оснащен батареей емкостью 68,8 кВт*ч. Запас хода e: N2 рассчитан по устаревшему циклу NEDC и составляет 530 км.



Оснащение и комплектация

В Таиланде электрокроссовер предложен в единой комплектации. В арсенале модели значатся 18-дюймовые колеса, светодиодная оптика, люк в крыше, электропривод багажной двери, мультимедиа с планшетом диагональю 12,8 дюйма, проекционный дисплей, вентиляция передних сидений, адаптивный круиз-контроль и т. д.

За доплату можно заказать аксессуары Modulo.

