ТОП-5 європейських країн для балансу між роботою та життям Сьогодні 21:22 — Світ

Ірландія стала найкращою країною для поєднання роботи та особистого життя, Фото: freepik

Європейські країни поступово запроваджують політику, спрямовану на добробут працівників: скорочений робочий тиждень, довші оплачувані відпустки, соціальні гарантії та безпечне середовище для життя. Саме ці фактори дедалі частіше визначають, наскільки комфортно поєднувати роботу та особисте життя. Найкращою країною для work-life balance стала Ірландія. До рейтингу також потрапили Ісландія, Бельгія, Данія та Німеччина.

Про це свідчить рейтинг European Life-Work Balance Index 2025, який підготувала міжнародна компанія Remote.

Дослідники оцінювали країни за такими показниками, як тривалість робочого тижня, оплачувані відпустки, доступ до медицини, рівень безпеки, щастя населення та інклюзивність.

Рейтинг найкращих країн Європи для поєднання роботи та особистого життя

Ірландія

Ірландія очолила рейтинг європейських країн із найкращим балансом між роботою та особистим життям. У дослідженні European Life-Work Balance Index 2025 країна посіла перше місце в Європі та друге у світі.

За підсумками дослідження Ірландія отримала 82,89 бала зі 100, що на 4,22 бала більше, ніж у попередньому рейтингу.

Однією з причин такого результату стала відносно невелика кількість робочих годин. У середньому працівники тут працюють близько 34,3 години на тиждень, що менше, ніж у багатьох інших європейських країнах.

Крім того, Ірландія демонструє високі соціальні стандарти. Мінімальна заробітна плата у країні становить 14,15 євро за годину, а працівники мають право на 26 тижнів оплачуваної декретної відпустки.

Високі оцінки країна також отримала за рівень громадської безпеки та показники задоволеності життям.

Ісландія

Ісландія посіла друге місце у рейтингу European Life-Work Balance Index 2025, набравши 77,98 бала. Країна стабільно входить до числа держав, де створено сприятливі умови для поєднання професійної діяльності та особистого життя.

Ісландія отримала особливо високі оцінки саме за рівень громадської безпеки та інклюзивності. Країна вже багато років вважається однією з найбезпечніших у світі, а також відома своєю політикою рівності прав і соціальної підтримки населення.

Важливу роль у формуванні такого балансу відіграє і соціальна політика держави. Ісландія активно впроваджує ініціативи, спрямовані на покращення умов праці, підтримку сімей та створення комфортного середовища для життя.

Бельгія

Третю позицію у рейтингу посіла Бельгія, набравши 76,41 бала. Порівняно з попереднім роком країна піднялася на одну сходинку, що свідчить про стабільне покращення умов для працівників.

Бельгія демонструє високі результати у кількох ключових показниках, які впливають на баланс між роботою та особистим життям. Зокрема, країна має високий показник індексу щастя населення, який навіть трохи перевищує аналогічний показник Ірландії.

Крім того, працівники у Бельгії мають доступ до стабільних соціальних гарантій, якісної системи охорони здоров’я та достатньої кількості оплачуваних відпусток. Такі умови допомагають підтримувати комфортний баланс між професійним життям та особистим часом.

У глобальному рейтингу Global Work-Life Balance Index Бельгія також показала дуже високий результат, посівши друге місце у світі, поступившись лише Новій Зеландії. Це ще раз підтверджує, що країна входить до числа держав із найкращими умовами для життя і роботи.

Данія

Четверте місце посіла Данія з результатом 74,24 бала. Країна традиційно асоціюється з високою якістю життя та знаменитою датською концепцією «hygge», що означає комфорт, затишок і баланс у повсякденному житті.

Данія демонструє дуже високі показники суспільного щастя — країна поступається лише Фінляндії та має рівень, близький до Ісландії.

Важливим фактором також є короткий робочий тиждень: у середньому працівники працюють близько 32,5 години, що є одним із найнижчих показників у Європі.

Крім того, датська система соціального захисту вважається однією з найщедріших у Європі.

Працівники мають тривалі оплачувані відпустки, лікарняні та декретні виплати, що допомагає підтримувати здоровий баланс між професійним життям і особистим часом.

Німеччина

П’яте місце у рейтингу посіла Німеччина, отримавши 73,18 бала. Країна піднялася на дві позиції порівняно з попереднім роком завдяки покращенню соціальних гарантій та умов праці.

Німецьку робочу культуру часто описують словами «прагматична», «пунктуальна» та «професійна». Водночас Німеччина дедалі більше асоціюється з можливістю підтримувати здоровий баланс між роботою та особистим життям.

Зростанню позиції країни сприяло підвищення виплат за лікарняними, а також покращення показників громадської безпеки, рівня щастя населення та інклюзивності.

Ще одним важливим фактором є економічні умови: Німеччина має одну з найвищих мінімальних зарплат у Європі — близько 15,16 долара за годину, а середня тривалість робочого тижня становить приблизно 33,2 години, що є одним із найнижчих показників на континенті.

