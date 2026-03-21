Рейтинг найкращих міст світу в 2026 році

Мельбурн визнали найкращим містом світу в 2026 році, Фото: freepik

Австралійський Мельбурн очолив список найкращих міст світу для подорожей у 2026 році за версією журналу Time Out. Рейтинг сформували на основі масштабного опитування жителів міст і експертів видання. Загалом до списку увійшли 50 мегаполісів, серед яких Шанхай, Лондон і Нью-Йорк.

Про це повідомляє Forbes.

Учасників дослідження запитували про десятки аспектів міського життя, зокрема якість їжі, нічне життя, культуру, доступність, відчуття щастя та атмосферу спільноти. Результати опитування поєднали з оцінками редакторів і фахівців, щоб сформувати фінальний рейтинг.

«Велика річ, яка об’єднує наші найкращі міста цього року, — це спільнота. У кожному місті в рейтингу більшість місцевих жителів повідомили про сильне почуття приналежності та зв’язку», — зазначила редакторка розділу подорожей Грейс Бірд.

Лідери рейтингу

Перше місце у рейтингу вперше посів Мельбурн, який піднявся з четвертої позиції у 2025 році. Місто отримало високі оцінки за зелені зони, зручність пересування велосипедом і громадський транспорт, а також за активне культурне життя.

Згідно з опитуванням, 94% мешканців міста високо оцінили його гастрономію, а 92% — мистецтво та культуру. Місто також приваблює туристів великими подіями, зокрема турніром Australian Open та перегонами Australian Grand Prix.

Друге місце посів Шанхай, який відзначили за поєднання історичної архітектури й сучасної культури, а також розвинену гастрономію. За даними дослідження, 88% жителів вважають ресторани доступними за цінами, а 90% — що кава або кіно в місті коштують недорого.

Третю позицію зайняв Единбург, який отримав високі оцінки за зелені простори, прогулянкову доступність і культурне життя. У місті відбудуться великі культурні події, серед яких Edinburgh International Festival та виступ Berlin Philharmonic на відкритті фестивалю.

Рейтинг 50 найкращих міст світу в 2026 році

Мельбурн, Австралія Шанхай, Китай Единбург, Великобританія Лондон, Великобританія Нью-Йорк Кейптаун, Південна Африка Мехіко, Мексика Бангкок, Таїланд Сеул, Південна Корея Токіо, Японія Цюріх, Швейцарія Ріо-де-Жанейро, Бразилія Копенгаген, Данія Сан-Паулу, Бразилія Гонконг, Гонконг Краків, Польща Порту, Португалія Гвадалахара, Мексика Мадрид, Іспанія Валенсія, Іспанія Сідней, Австралія Париж, Франція Сінгапур, Сінгапур Марракеш, Марокко Ханой, В’єтнам Бат, Велика Британія Більбао, Іспанія Берлін, Німеччина Аделаїда, Австралія Пекін, Китай Антверпен, Бельгія Чіангмай, Таїланд Неаполь, Італія Амстердам, Нідерланди Медельїн, Колумбія Ліма, Перу Ванкувер, Канада Місто Хошимін, В’єтнам Осака, Японія Афіни, Греція Чикаго Каїр, Єгипет Буенос-Айрес, Аргентина Відень, Австрія Дублін, Ірландія Сан-Франциско Лагос, Нігерія Окленд, Нова Зеландія Лісабон, Португалія Богота, Колумбія

