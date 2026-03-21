Рейтинг найкращих міст світу в 2026 році
Австралійський Мельбурн очолив список найкращих міст світу для подорожей у 2026 році за версією журналу Time Out. Рейтинг сформували на основі масштабного опитування жителів міст і експертів видання. Загалом до списку увійшли 50 мегаполісів, серед яких Шанхай, Лондон і Нью-Йорк.
Про це повідомляє Forbes.
Учасників дослідження запитували про десятки аспектів міського життя, зокрема якість їжі, нічне життя, культуру, доступність, відчуття щастя та атмосферу спільноти. Результати опитування поєднали з оцінками редакторів і фахівців, щоб сформувати фінальний рейтинг.
«Велика річ, яка об’єднує наші найкращі міста цього року, — це спільнота. У кожному місті в рейтингу більшість місцевих жителів повідомили про сильне почуття приналежності та зв’язку», — зазначила редакторка розділу подорожей Грейс Бірд.
Лідери рейтингу
Перше місце у рейтингу вперше посів Мельбурн, який піднявся з четвертої позиції у 2025 році. Місто отримало високі оцінки за зелені зони, зручність пересування велосипедом і громадський транспорт, а також за активне культурне життя.
Згідно з опитуванням, 94% мешканців міста високо оцінили його гастрономію, а 92% — мистецтво та культуру. Місто також приваблює туристів великими подіями, зокрема турніром Australian Open та перегонами Australian Grand Prix.
Друге місце посів Шанхай, який відзначили за поєднання історичної архітектури й сучасної культури, а також розвинену гастрономію. За даними дослідження, 88% жителів вважають ресторани доступними за цінами, а 90% — що кава або кіно в місті коштують недорого.
Третю позицію зайняв Единбург, який отримав високі оцінки за зелені простори, прогулянкову доступність і культурне життя. У місті відбудуться великі культурні події, серед яких Edinburgh International Festival та виступ Berlin Philharmonic на відкритті фестивалю.
Рейтинг 50 найкращих міст світу в 2026 році
- Мельбурн, Австралія
- Шанхай, Китай
- Единбург, Великобританія
- Лондон, Великобританія
- Нью-Йорк
- Кейптаун, Південна Африка
- Мехіко, Мексика
- Бангкок, Таїланд
- Сеул, Південна Корея
- Токіо, Японія
- Цюріх, Швейцарія
- Ріо-де-Жанейро, Бразилія
- Копенгаген, Данія
- Сан-Паулу, Бразилія
- Гонконг, Гонконг
- Краків, Польща
- Порту, Португалія
- Гвадалахара, Мексика
- Мадрид, Іспанія
- Валенсія, Іспанія
- Сідней, Австралія
- Париж, Франція
- Сінгапур, Сінгапур
- Марракеш, Марокко
- Ханой, В’єтнам
- Бат, Велика Британія
- Більбао, Іспанія
- Берлін, Німеччина
- Аделаїда, Австралія
- Пекін, Китай
- Антверпен, Бельгія
- Чіангмай, Таїланд
- Неаполь, Італія
- Амстердам, Нідерланди
- Медельїн, Колумбія
- Ліма, Перу
- Ванкувер, Канада
- Місто Хошимін, В’єтнам
- Осака, Японія
- Афіни, Греція
- Чикаго
- Каїр, Єгипет
- Буенос-Айрес, Аргентина
- Відень, Австрія
- Дублін, Ірландія
- Сан-Франциско
- Лагос, Нігерія
- Окленд, Нова Зеландія
- Лісабон, Португалія
- Богота, Колумбія
Рейтинг найкращих міст світу в 2026 році
