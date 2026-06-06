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У Фінляндії заборонять керувати автівкою вночі особам до 18 років

Світ
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У Фінляндії посилили правила для неповнолітніх водіїв
У Фінляндії посилили правила для неповнолітніх водіїв
У Фінляндії з 29 травня водіям віком до 18 років заборонили керувати автомобілем уночі — з півночі до п’ятої ранку.
Про це повідомляє Yle.

Яке покарання загрожує порушникам

Зміна закону про водійські права стосується всіх молодих людей, які отримали спеціальний дозвіл на керування автомобілем до 18 років.
Мета — зменшити кількість серйозних ДТП серед молоді вночі.
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Поліція контролюватиме дотримання закону в рамках загального контролю за дорожнім рухом.
За порушення передбачено штраф і щонайменше місяць заборони на керування. Батьки також несуть відповідальність, якщо дозволяють користуватися автомобілем вночі.
З жовтня в автомобілях, якими керують водії віком до 18 років, має бути помітний зелено-жовтий розпізнавальний знак. Знак потрібно закріпити на задній частині транспортного засобу так, щоб його було добре видно.
Інспектор Поліцейського управління Хейккі Калліо впевнений, що більша частина молоді дотримуватиметься нового закону, але не всі.
«Завжди знайдуться ті, хто не дотримуватиметься правил», — зазначає Калліо.
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Спеціальні дозволи на водіння до 18 років видаються для хобі, навчання та роботи. Однак, за словами Калліо, вночі необхідності їздити немає. Усім неповнолітнім водіям надіслано повідомлення про зміну закону через Suomi.fi.
Зміни ініціювали після кількох смертельних ДТП за участю 17-річних водіїв зі спеціальними правами. Ухвалена в 2018 році поправка до закону спростила для 17-річних отримання прав на керування легковим автомобілем.
За матеріалами:
Європейська правда
АвтоЄС
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