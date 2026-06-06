У Фінляндії заборонять керувати автівкою вночі особам до 18 років

З жовтня в автомобілях, якими керують водії віком до 18 років, має бути помітний зелено-жовтий розпізнавальний знак. Знак потрібно закріпити на задній частині транспортного засобу так, щоб його було добре видно.
Інспектор Поліцейського управління Хейккі Калліо впевнений, що більша частина молоді дотримуватиметься нового закону, але не всі.
«Завжди знайдуться ті, хто не дотримуватиметься правил», — зазначає Калліо.
Спеціальні дозволи на водіння до 18 років видаються для хобі, навчання та роботи. Однак, за словами Калліо, вночі необхідності їздити немає. Усім неповнолітнім водіям надіслано повідомлення про зміну закону через Suomi.fi.
Зміни ініціювали після кількох смертельних ДТП за участю 17-річних водіїв зі спеціальними правами. Ухвалена в 2018 році поправка до закону спростила для 17-річних отримання прав на керування легковим автомобілем.