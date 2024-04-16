Гетманцев рассказал, почему деньги с телемарафона не направят на ВСУ — Finance.ua
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Гетманцев рассказал, почему деньги с телемарафона не направят на ВСУ

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Гетманцев рассказал, почему деньги с телемарафона не направят на ВСУ
Гетманцев рассказал, почему деньги с телемарафона не направят на ВСУ
Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает идею передать Вооруженным силам Украины бюджетные средства, выделяемые на производство национального телемарафона «Единые новости» и госканал Freedom, «бессмысленной».
Об этом он написал 16 апреля в Telegram.
По его словам, обеспечить расходы на войну с растущими российскими оккупантами можно только мобилизацией налогов и сборов, устранением махинаций с бюджетными средствами, а также внутренними займами.
Попытки экономить на других статьях расходов, по его мнению, не сработают.
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«А как же перераспределение денег из марафонов, сокращение госаппарата и другие супер-идеи мамкиных „гениев“ из соцсетей? Скажу так, в прошлом году текущее содержание войска по общему фонду государственного бюджета стоило 5 млрд грн в день. Вы можете сами посчитать, сколько дней войны мы можем профинансировать, пытаясь сэкономить несколько миллиардов гривен на эфемерных государственных расходах. Да, конечно, и это деньги, но это откровенная дичь, когда указывают на эти средства как на решение», — написал нардеп.
Нардеп от «Слуги народа» отметил, что считает так не по политическим мотивам, а просто учитывая «элементарную математическую несоизмеримость величин».
«А вот чего надо точно сторониться — это финансирование за счет эмиссии. Потому что бюджетная эмиссия провоцирует инфляцию и девальвацию. И да, это тоже налог, но налог нечестный и налог, ощутимо бьющий по наименее незащищенным гражданам и экономике. Эмиссия — это точно последняя опция, которая будет «на столе», — говорит он.
Напомним, 17 января на сайте Кабинета Министров Украины зарегистрирована петиция с призывом направить средства, предусмотренные в бюджете для информационного телемарафона, на финансирование сил обороны Украины. Она уже набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.
По материалам:
Finance.ua
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