Шмыгаль назвал нецелесообразным перенаправление средств с телемарафона на ВСУ — Finance.ua

Шмыгаль назвал нецелесообразным перенаправление средств с телемарафона на ВСУ Сегодня 17:17 — Казна и Политика

Шмыгаль назвал нецелесообразным перенаправление средств с телемарафона на ВСУ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ответил на петицию о перенаправлении средств, предназначенных для телемарафонов «Единые новости» и телеканала «FreeДом», на финансирование закупки беспилотников и пикапов для нужд Вооруженных сил, указав, что это нецелесообразно.

«Поскольку обеспечение информационной безопасности является частью государственной политики в сфере национальной безопасности и обороны, а реализация единой информационной политики — приоритетным вопросом национальной безопасности, то финансирование соответствующих мер — важная составляющая противодействия военной агрессии российской федерации против Украины, в частности в информационном пространстве. Соответственно перераспределение указанных в петиции расходов путем их направления на нужды других составляющих сектора безопасности и обороны не целесообразно», — сказано в ответе на петицию.

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Премьер отметил, что правительством «на системной основе» ведется постоянная работа по привлечению и направлению финансовых, материально-технических и других ресурсов, в том числе международной помощи, на удовлетворение потребностей и повышение способностей ВСУ и других составляющих сектора безопасности и обороны.

Напомним, результаты опроса Киевского международного института социологии за декабрь 2023 года свидетельствуют, что доверие к телемарафону «Единые новости» продолжает снижаться — с мая 2022 года оно упало на 26 процентных пунктов.

И.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев заявил, что телемарафон может сменить свой формат. Карандеев подчеркнул, что для телеканалов важно внесение новых форм, новых форматов поскольку «жизнь идет, меняются и наше видение, и форматы, заработала экономика, появились рекламодатели».

Українська правда По материалам:

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