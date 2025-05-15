Минфин назвал стоимость ремонта арки ЧАЭС — Finance.ua

Минфин назвал стоимость ремонта арки ЧАЭС Сегодня 11:15 — Казна и Политика

Минфин назвал стоимость ремонта арки ЧАЭС

Восстановление защитного укрытия над энергоблоком № 4 Чернобыльской АЭС, поврежденного 14 февраля в результате российских обстрелов, может стоить более 100 млн евро.

Об этом сообщило Министерство финансов после заседания ассамблеи доноров Счета международного сотрудничества для Чернобыля, созданного Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

«Учитывая масштабы повреждений нового укрытия над четвертым энергоблоком, ожидается, что стоимость восстановления будет существенной и значительно превысит доступные ресурсы. Общие затраты на полное восстановление Нового безопасного конфаймента могут превысить 100 млн евро», — рассказали в министерстве.

В настоящее время ЕБРР работает с ЧАЭС, украинскими экспертами и французской компанией Bouygues, вовлеченной в первоначальное строительство нового защитного укрытия, чтобы оценить полную степень повреждений укрытия и разработать варианты для долгосрочного восстановления. Для поддержки этих мер планируется выделить 5 млн евро из имеющихся ресурсов Чернобыльского фонда ЕБРР.

На сегодняшний день на счету Фонда находится более 19 млн евро. Всего за время работы Счета международного сотрудничества для Чернобыля было привлечено более 26 млн евро.

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В ходе заседания представители правительства Франции объявили о вкладе на счет Чернобыльского фонда ЕБРР в размере 10 млн евро.

Напомним, по данным The Guardian, ремонт поврежденного в результате атаки российского дрона защитного сооружения (арки), накрывающего разрушенный энергоблок № 4 Чернобыльской АЭС, будет стоить не менее 25 млн евро.

По словам американского инженера Эрика Шмимана, полный ремонт обойдется как минимум в десятки миллионов долларов, а может и возрасти до сотен миллионов. Как сообщили The Guardian источники, знакомые с оценкой стоимости ремонта, мнение Шмимана звучит правдоподобно.

Економічна Правда По материалам:

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